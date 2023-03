"Dear Santa": Po dwudziestu latach znów zagra w ich filmie

Jak informuje portal "Deadline", komedia "Dear Santa" opowie o chłopcu, który podczas pisania corocznego listu do Świętego Mikołaja popełnia brzemienną w skutkach literówkę. Zamiast do Mikołaja (Santa), list trafia do Szatana (Satan). Ujawnienie informacji o realizacji tego filmu pomogło fanom rozwiązać zagadkę tajemniczych zdjęć, które Jack Black publikował ostatnio w mediach społecznościowych. Pozował na nich w świątecznych dekoracjach, lecz nie wytłumaczył, dlaczego teraz wrzuca takie fotografie.



Reklama

Instagram Post Rozwiń

"Dear Santa": Jack Black u braci Farrellych

Scenariusz do filmu "Dear Santa" bracia Farrelly napisali razem z Rickym Blittem na podstawie pomysłu Dana Ewena. W obsadzie filmu, oprócz Blacka, znajdą się również Robert Timothy Smith, Keegan-Michael Key , Brianne Howey, Hayes MacArthur, PJ Byrne, Kai Cech, Austin Post oraz debiutujący Jaden Carson Baker.

Instagram Post Rozwiń

Poprzednia współpraca braci Farrelly i Jacka Blacka zakończyła się nie tylko sukcesem komercyjnym, ale też dobrymi recenzjami krytyków i widzów. Fani filmu liczyli na to, że trio ponownie połączy siły i znów coś nakręci. Znalezienie odpowiedniego projektu zajęło jednak ponad 20 lat.

Po sukcesach wspólnie tworzonych komedii, które w sumie zarobiły w kinach ponad miliard dolarów, drogi braci na jakiś czas się rozeszły. W sumie wyszło im to na dobre. Peter Farrelly w 2018 roku nakręcił "Green Book" , który został nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu roku. Najnowszym solowym dokonaniem Bobby'ego Farrelly'ego jest sportowa komedia "Champions" z Woodym Harrelsonem w roli głównej. Trafiła do amerykańskich kin w ubiegłym tygodniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Green Book" [trailer] materiały dystrybutora

Jeśli chodzi o Jacka Blacka, to na premierę czekają dwa filmy, w których wystąpił w rolach dubbingowych. To nakręcone na motywach popularnych gier wideo "Super Mario Bros. Film" oraz "Borderlands".