Najnowszy filmu z Deadpoolem w roli głównej będzie ogromny krokiem w stronę wprowadzenie tej postaci i Wolverine’a do uniwersum Marvela, a co za tym idzie, prawdopodobne jest, że nieśmiertelny superbohater w przyszłości spotka się z Avengersami! Przyszłość bohaterów wydaje się być jasna, jednak ich przeszłość nie jest tak prosta i można poczuć się zagubiony. Przyjrzyjmy się zatem skomplikowanej przeszłości Deadpoola i Wolverine’a.

Nadchodzi wielkie połączenie uniwersów

Deadpool i Wolverine nie są pierwszymi postaciami związanymi z X-Menami, które pojawiły się w filmach z uniwersum Marvela. Już jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć m.in. Profesora X i Daredevila, jednak pojawienie się dwóch sztandarowych postaci otworzy całkowicie nową drogę dla pozostałych mutantów. Jednak jest jedno ale. Postaci, które zobaczymy, nie są tymi samymi bohaterami, które znamy z poprzednich produkcji.

Marvel już od kilku lat eksploruje tematykę multiwersum i alternatywnych rzeczywistości. Nie inaczej będzie z Wolverine’em i Deadpoolem — uważni widzowi zauważyli zapewne w zwiastunach strzępki zdarzeń, które nie pasują do dotychczasowych przygód.



Czy "Deadpool i Wolverine" łączą się z poprzednimi filmami?

Fani, którzy od dawna czekali na kontynuację przygód gadatliwego superbohatera, zapewne zastanawiają się, czy przygody, które widzieliśmy w poprzednich dwóch częściach, łączą się jakoś z nowym filmem, skoro teraz zobaczymy całkiem nową wersję Deadpoola.

We wcześniejszych produkcjach z uniwersum "X-Menów" Deadpool został przemieniony w niemą maszynę do zabijania, co całkowicie zniszczyło budowany przez komiksy wizerunek paplającego, zabawnego i sarkastycznego zabójcy. W filmie "Deadpool 2" w scenie po napisach Wade całkowicie zrywa ze swoim poprzednim przedstawieniem. Przy okazji odwiedza kilka różnych wersji rzeczywistości, w tym tę z... Ryanem Reynoldsem.



Ogólnie powiązania z "X-Menami" są raczej luźne, a każda podróż w czasie prowadzi do wytworzenia się kolejnych linii czasowych, swoistych odnóg, które mogliśmy oglądać m.in. w filmie "Avengers: Koniec gry".

Sprawa z Wolverine’em jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ na przestrzeni lat powstało wiele różnych wariantów Logana, a filmy z serii "X-Men" często pozostawały ze sobą w sprzeczności. Do tej pory zobaczyliśmy prawdopodobnie aż trzy różne warianty tego bohatera. Zwiastun "Deadpool i Wolverine" sugerują, że już niebawem zobaczymy całkowicie nową wersję Logana. Dodatkowo, w najnowszym zwiastunie mogliśmy zauważyć, że Wolverine raczej nie jest w pełni swoich sił, co wskazuje, że prawdopodobnie przeszedł nieco inną drogę niż jego dotychczasowe alter ego.