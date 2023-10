Zdjęcia do trzeciego "Deadpoola" rozpoczęły się 22 maja 2023 roku w Londynie. Zdjęcia zostały przerwane 14 lipca wraz z rozpoczęciem strajku przedstawicieli Gildii Aktorów Scenicznych (SAG). Według raportów do tego czasu nakręcono około połowy zaplanowanego materiału.

Shawn Levy, reżyser "Deadpoola 3", pytany kilka dni temu o to, czy jego film wejdzie do kin w planowanym terminie, odpowiedział prostym: "Chciałbym to wiedzieć". Wszystko wskazuje jednak na to, że nawet gdyby strajk rozwiązał się dziś, ekipa mogłaby wrócić na plan dopiero na początku 2024 roku. To o wiele za mało czasu, by zakończyć zdjęcia i postprodukcję do maja.

Marvel Studios: Zmiana dat premier?

Według niepotwierdzonych plotek Marvel Studios rozważa zmianę dat premier swoich filmów. Jak podaje serwis "Deadline", w miejsce trzeciego Deadpoola miałby trafić "Captain America: Brave New World", którego miał wejść do kin 26 lipca 2024 roku. Zdjęcia do tego filmu udało się zakończyć 30 czerwca, więc przed rozpoczęciem strajku.

"Deadpool" opowiada o Wadzie Wilsonie (Ryan Reynolds), najemniku o niewyparzonej gębie i zdolności regeneracji. Ubrany w czerwono-czarny kostium zabijaka jest świadomy, że znajduje się w filmie superbohaterskim i często zwraca się do publiczności oraz nawiązuje do innych produkcji o zamaskowanych bohaterach.

W trzeciej części dołącza do niego Hugh Jackman, który ponownie wcielił się w Wolverine'a. Według plotek obaj mają skakać między alternatywnymi rzeczywistościami i spotkać na swojej drodze masę innych postaci z uniwersum Marvela.