"Dead for a Dollar": Gwiazdy na premierze filmu na festiwalu w Wenecji

"Dead for a Dollar": Premiera w Wenecji

Walter Hill to twórca takich filmów jak m.in. "Wojownicy" czy "48 godzin". 30 września western "Dead for a Dollar" trafi do kin i na platformę streamingową. 6 września produkcja miała premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Bohaterem filmu "Dead for a Dollar" jest doświadczony łowca nagród Max Borlund (w tej roli Christoph Waltz ). Przybywa do Meksyku, by ma odnaleźć Rachel Kidd ( Rachel Brosnahan ), żonę bogatego biznesmena porwaną przez czarnoskórego żołnierza. Tu ponownie na jego drodze staje zawodowy oszust i kryminalista Joe Cribbens ( Willem Dafoe ), którego Borlund przed laty pomógł wsadzić do więzienia. Finalnie łowcę czeka walka o zachowanie własnego honoru.

"Kiedy byłem mały, razem z bratem w każdy weekend chodziliśmy do kina. Podobały mi się musicale i komedie, ale to westerny były moimi ulubionymi filmami. Zawsze podziwiałem ich elegancką prostotę" - mówił Hill w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter".

"Jestem zainteresowany ludźmi, którzy żyli w pierwotnych warunkach i stawali przed skomplikowanymi problemami, które musieli rozwiązywać bez pomocy władzy" - dodał.

Wideo Dead For A Dollar I Official Trailer