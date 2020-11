Dawna rezydencja Seana Connery'ego na sprzedaż

Położona na Lazurowym Wybrzeżu posiadłość Villa Le Roc Fleuri została wystawiona na sprzedaż. Wyceniono ją na 30 mln euro (ponad 130 mln zł). Co ciekawe, w urokliwej willi kręcono zdjęcia do jednego z Bondów - "Nigdy nie mów nigdy". Po niedawnej śmierci Seana Connery’ego dom otacza jeszcze większa aura wyjątkowości.

Ktoś chce mieszkać jak Sean Connery? /Knight-Frank via The Grosby Group/Grosby Group /East News

Sean Connery mieszkał ze swoją żoną Micheline na południu Francji przez 12 lat. Do Villa Le Roc Fleuri wprowadzili się w połowie lat 70. Ich dawna posiadłość znajduje się nieopodal Nicei, na półwyspie Cap de Nice. Co interesujące, z regionu Nicei pochodzi żona brytyjskiego aktora. Z willi rozpościera się z niej widok na Morze Śródziemne. Lazur morza podziwiać też można z kaskadowych ogrodów, które przylegają do willi.

Rezydencja Le Roc Fleuri została wybudowana w latach 20. XX wieku w klasycznym śródziemnomorskim stylu. W sześciopiętrowym budynku o powierzchni prawie 1000 m kw. jest się pięć sypialni. Willa posiada też wiele udogodnień - piwnicę z winami, siłownię, łaźnię turecką, dwa baseny - w tym jeden na zewnątrz ze słoną wodą oraz dwa domki dla gości.

Ta posiadłość zyskał nieśmiertelność dzięki temu, że właśnie tu nakręcono kilka scen do filmu "Nigdy nie mów nigdy" (1983), ostatniej części Bonda z udziałem Connery'ego.

Najsłynniejszy odtwórca roli agenta 007 upodobał sobie życie w ciepłym klimacie. Przez wiele lat mieszkał też w Hiszpanii. Natomiast swoich dni dożył na Bahamach.