Dawid Podsiadło: co łączy do z Vanessą Aleksander?

Dawid Podsiadło to gwiazda polskiej muzyki, który w ostatnich latach cieszy się szczególną popularnością. Hale koncertowe podczas występów pękają w szwach, a jego kreatywność i charyzma sprawiają, że tworzone widowiska są tymi z kategorii niezapomnianych.

Choć jego utwory dzięki rozgłośniom radiowym zna większość polskich słuchaczy, o samym Dawidzie i jego życiu prywatnym wiadomo niewiele. Okazuje się, że w gronie jego najbliższych przyjaciół jest m.in. Vanessa Aleksander, z którą miał okazję gościnnie wystąpić w pierwszym sezonie "The Office PL". Aktorka w ostatnim czasie prężnie rozwija swoją (nie tylko aktorską) karierę. Niedawno ogłoszono ją zwyciężczynią programu "Taniec z gwiazdami". Po Kryształową Kulę sięgnęła z Michałem Bartkiewiczem. W jednym z niedawno udzielonych wywiadów aktorka opowiedziała więcej o swojej wieloletniej relacji z muzykiem.

"Z Dawidem znamy się już wiele lat i w ramach tej przyjaźni przeżyliśmy bardzo dużo wzlotów i upadków. Ale przede wszystkim wzlotów! Zawsze się wspieraliśmy w swoich sprawach zawodowych. Dawid był na wielu moich spektaklach, zawsze ogląda filmy, seriale, jest wielkim fanem 'The Office' i wiem, że teraz będąc poza ojczyzną wszystko z nowych sezonów nadrabia. Ja też byłam na większości jego tras i bardzo mu kibicuję" - zdradziła podczas rozmowy dla "Vivy".

Dawid Podsiadło i Vanessa Aleksander: od lat są dla siebie wsparciem

Dawid Podsiadło poprosił przyjaciółkę o pomoc w realizacji marzenia. Było nim wsparcie podczas aplikacji na studia reżyserskie w Pradze. Aleksander nie mogła mu odmówić. Tym bardziej że muzyk jest dla niej kimś naprawdę ważnym:

"Gdy zadzwonił do mnie z prośbą dotyczącą rekrutacji i udziału w filmie, to nie było żadnego problemu. Ale efektu jeszcze nie widziałam. Byłam partnerką głównego bohatera. W ogóle scenariusz był świetnie rozpisany, choć nawet gdyby nie był - ale na szczęście był - to i tak bym mu oczywiście pomogła. Dawid to bardzo ważna dla mnie osoba, która mocno wpłynęła na mój rozwój".

Jak wiemy, marzenie artysty zaczęło się realizować. Podsiadło przeniósł się do Pragi i został studentem czeskiej szkoły filmowej. Już nie możemy się doczekać efektów jego edukacji.

