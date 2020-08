David Tennant w roli seryjnego mordercy i nekrofila

Jeden z najpopularniejszych brytyjskich aktorów, gwiazda takich seriali jak „Doktor Who”, „Broadchurch” czy „Jessica Jones”, David Tennant, wcieli się w rolę seryjnego mordercy Dennisa Nilsena. Trzyodcinkowy serial zatytułowany „Des” pojawi się na antenie stacji ITV już we wrześniu. Właśnie opublikowany został jego pierwszy zwiastun.

David Tennant w serialu "Des" /ITV /materiały prasowe

Dennis Nielsen to jeden z najbardziej odrażających seryjnych morderców działających w Wielkiej Brytanii. W latach 1978-1983 zamordował w Londynie co najmniej dwunastu młodych mężczyzn i chłopców. Zwabiał ich do swojego mieszkania, gdzie dusił bądź topił swoje ofiary. Przejawiający tendencję do nekrofilii morderca przez jakiś czas trzymał rozkładające się ciała swoich ofiar w domu. Później ćwiartował je, a następnie palił bądź spuszczał w toalecie.



Pochodzący ze Szkocji Nielsen został aresztowany w lutym 1983 roku. Zgubił go niezbyt mądry sposób pozbywania się zwłok. Ludzkie szczątki zablokowały odpływ w jego domu. Za swoje zbrodnie został skazany na dożywocie. Zmarł w maju 2018 roku w wieku 72 lat.



Scenariusz serialu "Des" został oparty na podstawie książki Briana Mastersa zatytułowanej "Killing for Company: The Case of Dennis Nilsen" z 2015 roku. Stanowiła ona zapis rozmów, jakie odbył w więzieniu autor z seryjnym mordercą. W pozostałych rolach w serialu "Des" wystąpili również Daniel Mays i Jason Watkins. Jednocześnie z serialem wyemitowany zostanie też dokument "The Real Des".

Nie będzie to pierwsza produkcja poświęcona Dennisowi Nilsenowi. W 1989 roku Fhiona Louise wyreżyserowała film zatytułowany "Cold Light of Day", w którym w rolę mordercy wcielił się Bob Flag. Nilsen był też bohaterem kilku programów telewizyjnych poświęconych seryjnym mordercom.



"Des" to dziewiąty miniserial stacji ITV poświęcony brytyjskim mordercom. Bohaterami wcześniejszych produkcji byli Peter Sutcliffe, Harold Shipman, John George Haigh, George Joseph Smith, Myra Hindley i Ian Brady, Fred West, Mary Ann Cotton oraz John Cooper.