David Strathairn jako Jan Karski. Gwiazdor przyjedzie do Poznania

Jak podał Teatr Muzyczny w Poznaniu, monodram "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego" przedstawia losy emisariusza polskiego państwa podziemnego Jana Karskiego i stawia pytania o kondycję człowieka, o postawę wobec przejawów zła, niesprawiedliwości i krzywdy. Wskazano, że spektakl mobilizuje też do brania odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy społeczne, a jego przesłanie jest bardzo aktualne w kontekście wojny w Ukrainie.



David Strathairn jako Jan Karski

Rzeczniczka teatru Sonia Kobylańska-Jóźwik poinformowała we wtorek PAP, że w rolę Jana Karskiego wciela się znakomity amerykański aktor David Strathairn , nominowany do Oscara za rolę w filmie "Good Night and Good Luck" , znany także m.in. z "Lincolna" czy "Nomadland" .

Współautorem i reżyserem spektaklu jest Derek Goldman, wielokrotnie nagradzany reżyser teatralny i dramaturg. Wraz ze współscenarzystą Clarkiem Youngiem zrealizowali monodram w Laboratory for Global Performance and Politics Uniwersytetu Georgetown, przy wsparciu Jan Karski Educational Foundation i Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego.

"Spektakl będzie można zobaczyć w Poznaniu 4 lutego o godz. 19.00 w Auli Artis. Ze względu na fakt, że monodram jest po angielsku, dla widzów przygotowane zostaną napisy w języku polskim i ukraińskim" - wyjaśniła Kobylańska-Jóźwik.

Dodała, że spektakl "Remember this. The lesson of Jan Karski", "był gorąco oklaskiwany w Londynie, Bilbao, Waszyngtonie, Chicago, Nowym Yorku i San Francisco".

"Dzięki staraniom Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego i Jan Karski Educational Foundation, oprócz Poznania spektakl zostanie wystawiony także w Warszawie, Łodzi i Krakowie" - podkreśliła.

Kobylańska-Jóźwik podkreśliła, ze bilety trafiły właśnie do sprzedaży.

Jak przypomniał Teatr Muzyczny w Poznaniu, Jan Karski - kurier Polskiego Państwa Podziemnego - alarmował wolny świat o sytuacji w okupowanej Polsce i o zagładzie narodu żydowskiego, z narażeniem życia przedzierał się z tajnymi informacjami przez okupowaną Europę.

"Chrześcijanin, człowiek sumienia, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, polski i amerykański patriota. Kawaler najwyższych odznaczeń Virtuti Militari, Orderu Orła Białego i amerykańskiego Prezydenckiego Medalu Wolności. Profesor Uniwersytetu Georgetown. Autor książek: 'Tajne Państwo', 'Wielkie Mocarstwa wobec Polski: 1919-1945 od Wersalu do Jałty'" - wskazano.

Podkreślono, że "dziedzictwo Jana Karskiego zobowiązuje do nieodwracania wzroku, gdy słabszemu dzieje się krzywda. Stawia dobro i interes drugiego człowieka ponad swój własny, zastępuje egoizm empatią, a strach odwagą".

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego prowadzi działalność od 2012 roku, upowszechniając wartości uosabiane przez swojego patrona. Misją Fundacji jest popularyzacja współczesnego wymiaru dziedzictwa Jana Karskiego, a tym samym potrzeby zachowania najwyższych standardów służby publicznej, obrony praw człowieka i budowania relacji społecznych opartych na tolerancji i otwartości. Fundacja prowadzi działania w trzech obszarach: edukacji obywatelskiej, upamiętniania Jana Karskiego i jego wartości oraz budowania stosunków i relacji ze środowiskami bliskimi idei Patrona.