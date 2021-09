David Oyelowo jako człowiek rakieta?

Wiadomości

W 1991 roku do kin trafił komiksowy film "Człowiek rakieta" ("The Rocketeer"). Mimo że zebrał pozytywne recenzje krytyków, przez studio Disneya uznany został za klapę finansową. Trzydzieści lat później to samo studio planuje zrealizować drugą ekranizację przygód superbohatera stworzonego przez Dave'a Stevensa. W tytułową rolę ma wcielić się w niej David Oyelowo.

David Oyelowo /Stefanie Keenan /Getty Images