Serwis TMZ pozyskał raport Departamentu Zdrowia Publicznego Hrabstwa Los Angeles, z którego wynika David Lynch zmarł wskutek zatrzymania akcji serca. Doprowadziły do niego powikłania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz odwodnienie. W akcie zgonu pojawiła się również informacja, że ciało filmowca zostało poddane kremacji.



W sierpniu zeszłego roku słynny reżyser ujawnił, że zmaga się z rozedmą płuc, do której przyczynił się jego wieloletni nikotynowy nałóg. "Nie mogę wychodzić z domu. Jestem w stanie przejść bardzo krótki dystans, zanim zabraknie mi powietrza. Muszę uważać szczególnie teraz, w obliczu ryzyka zarażenia się covidem. Gdybym zachorował, byłoby to dla mnie bardzo niebezpieczne" - wyznał David Lynch, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

David Lynch nie żyje

Reżyser takich filmów, jak "Mulholland Drive", "Blue Velvet" czy serialu "Miasteczko Twin Peaks" zmarł 15 stycznia w wieku 78 lat. Informację o śmierci artysty przekazała jego rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych.



"Z głębokim żalem my, jego rodzina, zawiadamiamy o śmierci Davida Lyncha. Będziemy wdzięczni za odrobinę prywatności w tym trudnym czasie. Teraz, gdy nie ma go już z nami, na świecie jest wielka pustka. Ale, jak mawiał: 'Patrz lepiej na pączka, a nie na dziurę'. Zapowiada się piękny dzień, ze złotym słońcem i błękitnym niebem przez całą drogę" - można było przeczytać.

Pogrzeb reżysera odbył się 22 stycznia na cmentarzu Hollywood Forever.

David Lynch: kariera

David Lynch urodził się 20 stycznia 1946 roku. Był jednym z najważniejszych reżyserów ostatnich dekad.



Jego twórczość łączyła mroczną surrealistyczną estetykę, absurd, tajemniczość i podróż w głąb ludzkiej psychiki. "Głowa do wycierania", jego pierwszy pełnometrażowy film z 1977 roku, stał się kultowym dziełem i przyniósł Lynchowi status outsidera w kinie amerykańskim. Drugi film - " Człowiek słoń " - otrzymał aż osiem nominacji do Oscara, lecz nie wygrał w ani jednej kategorii. Był nominowany do Oscara jeszcze dwukrotnie: w 1987 roku za "Blue Velvet" oraz w 2002 roku za " Mulholland Drive ". Najważniejsze wyróżnienie w karierze przyszło jednak w 1990 roku, kiedy za " Dzikość serca " otrzymał Złotą Palmę w Cannes. Z kolei "Mulholland Drive" w głosowaniu krytyków organizowanym przez BBC, został uznany najlepszym filmem XXI wieku.



Do rangi kultowych zalicza się jednak inne jego dzieła: serial telewizyjny "Miasteczko Twin Peaks" (1990-92) oraz "noir horror XXI wieku", czyli "Zagubiona autostrada" (1997). W 2006 roku nakręcił "Inland Empire", który częściowo powstawał w Łodzi i zagrali w nim polscy aktorzy, między innymi Karolina Gruszka.

W 2017 roku oryginalny twórca wrócił do słynnego miasteczka Twin Peaks, by napisać i nakręcić kontynuację kultowego serialu. W tym samym roku na Netfliksie ukazał się krótkometrażowy film - "Co zrobił Jack?".