David Lynch oferuje bezpłatne medytacje dla lekarzy

Centrum Zdrowia i Relaksacji i Davida Lyncha otworzyło fundusz o nazwie "Heal the Healers Now". Celem jest wprowadzenie medytacji transcendentalnej dla medyków, którzy leczą chorych na koronawirusa.

David Lynch od lat jest fanem medytacji /Franco Origlia /Getty Images

Twórca "Miasteczka Twin Peaks", "Diuny", "Blue Velvet", "Dzikości serca" i "Zagubionej autostrady" praktykuje tę metodę od 1973 r. Teraz uznał, że lekarze i pielęgniarki toczą wojnę, a ich wrogiem jest koronawirus.



Jak twierdzi Lynch, w każdej wojnie wielu żołnierzy cierpi na stres pourazowy. To samo dzieje się teraz z medykami. Jego zdaniem medytacja wyeliminuje traumatyczny stres i zastąpi go wewnętrznym spokojem.

Do akcji reżysera dołączyli muzycy zespołu Duran Duran. "To świetna okazja do zebrania funduszy, które pomogą wesprzeć pracowników służby zdrowia"- powiedział klawiszowiec grupy, Nick Rhodes.

"Teraz trudniej niż kiedykolwiek znaleźć spokój ducha, więc dla tych, którzy mogą z tego skorzystać, to wspaniały dar" - dodał.