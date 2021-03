David Hasselhoff zagra samego siebie w niemieckim serialu

Film „The Unbearable Weight of Massive Talent”, w którym Nicolas Cage zagra rolę Nicolasa Cage’a, nie będzie jedyną produkcją, w której jeden z popularnych aktorów zagra samego siebie. Należący do RTL Group niemiecki portal VOD TV Now szykuje razem z CBS Studios serial „Ze Network”, w którym gwiazdor „Słonecznego patrolu” David Hasselhoff wcieli się w postać Davida Hasselhoffa.

David Hasselhoff /Kurt Krieger/Corbis /Getty Images

Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", serial "Ze Network" będzie czarną komedią. David Hasselhoff wcieli się w rolę aktora, który w Niemczech zostaje zatrudniony do występu na deskach jednego z teatrów. Rola w przedstawieniu będzie początkiem międzynarodowej intrygi, w którą wplątani są byli zabójcy z okresu zimnej wojny. Obok Hasselhoffa w serialu "Ze Network" wystąpi też inny niemiecki aktor Henry Hubchen. On także wcieli się w postać samego siebie.



Twórcami serialu "Ze Network" będą Christian Alvart i Sigi Kamml, autorzy dostępnego na platformie streamingowej Netflix serialu "Berlińskie psy". Zdjęcia do ich nowej produkcji mają rozpocząć się jeszcze w lipcu tego roku.



Dla Davida Hasselhoffa będzie to kolejna współpraca z RTL Group. To właśnie na antenie stacji RTL emitowany był w latach 80. ubiegłego wieku serial "Nieustraszony" ("Knight Rider"), który przyniósł Hasselhoffowi międzynarodową sławę. Artysta później rozpoczął wokalną karierę, by w kolejnych latach zostać gwiazdą serialu "Słoneczny patrol".

"Serial 'Nieustraszony' był ogromnym sukcesem nie tylko dla mnie, ale i dla stacji RTL. Powrót tutaj po trzydziestu latach, by znów stworzyć przełomową serię, to dla mnie spełnienie marzeń. Serial będzie zabawny, zabójczy, kreatywny, pouczający i po prostu ekscytujący. Ty zdecydujesz, czy oglądasz prawdę czy fikcję" - powiediał o nowej produkcji Hasselhoff.