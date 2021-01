David Hasselhoff odmówił szykanowania ludzi otyłych. Z powodu córki

David Hasselhoff, piosenkarz i aktor, któremu sławę przyniosła rola Mitcha Buchannona, szefa ratowników w serialu "Słoneczny patrol", został zaproszony do udziału w popularnym brytyjskim programie "Good Morning Britain". Prowadzący oczekiwał, że nie tylko skrytykuje trend ciałopozytywności, ale też będzie twierdził, że nadwaga zawsze oznacza brak zdrowia. Tymczasem gwiazdor zaskoczył wszystkich.

W programie "Good Morning Britain" David Hasselhoff nie dał się zbić z tropu /Kurt Krieger/Corbis /Getty Images

Pretekstem do dyskusji była najnowsza okładka magazynu "Cosmopolitan", przedstawiająca radosne kobiety z nadwagą. Prezenter programu, słynny brytyjski dziennikarz Piers Morgan, zadał pytanie: czy taki przekaz promuje pozytywne nastawienie do ciała, czy też jest skrajnie nieodpowiedzialny. On sam postawił tezę, że nieodpowiedzialny i "niezdrowy", zwłaszcza podczas pandemii koronawirusa. Zauważył, że prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiej choroby u osoby z nadwagą wynosi 70 proc.



W pewnym momencie Morgan połączył się przez komunikator internetowy z Davidem Hasselhoffem i zapytał, co o nadwadze myśli ktoś, kto w powszechnej wyobraźni zapisał się jako wysportowany ratownik. Przedstawił go przy tym jako "człowieka, który nigdy nie był otyły". Hasselhoff wydawał się zaskoczony pytaniem. Chwycił się za głowę i zaczął śmiać. "Czy naprawdę będziemy się tym teraz zajmować?" - odpowiedział. Morgan odparł: "Tak będziemy". Hasselhoff na to: "Nie, nie będziemy".

"Czy w takim razie uważasz, że należy traktować otyłość jako zdrową?" - nie odpuszczał prowadzący. David Hasselhoff nie dał się zbić z tropu. Opierając się na konkretnym przykładzie, udowodnił brytyjskiemu dziennikarzowi, że ten nie ma monopolu na prawdę. "Moja córka wystąpiła kiedyś w tym programie. Jest otyła, a przy tym zdrowa, więc twierdząc inaczej, nie byłbym wobec niej w porządku".

Rzeczywiście, Hayley Amber Hasselhoff, aktorka i modelka "plus size", promuje pozytywne nastawienie do ciała. Niezależnie od jego rozmiaru. W instagramowym poście opublikowanym na początku tego roku napisała, że życzy swoim followersom (w liczbie 101 tys.), żeby: "odzyskali siebie, odrzucili samokrytykę i połączyli się ze swoim jestestwem na dobre i na złe".

