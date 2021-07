​David Harbour i Anthony Mackie u twórcy "Śmierć nadejdzie dziś"

Znany z serialu "Stranger Things" David Harbour, którego aktualnie możemy oglądać w kinach w filmie "Czarna Wdowa", oraz świeżo upieczony Kapitan Ameryka, czyli Anthony Mackie, zagrają główne role w filmie Netfliksa "We Have a Ghost" ("Mamy ducha"). Film reżyseruje Christopher Landon, twórca świetnie przyjętego komediowego horroru "Śmierć nadejdzie dziś".

​David Harbour i Anthony Mackie /Getty Images

Z projektem powstającego filmu Christopher Landon związany jest już od 2017 roku. "We Have a Ghost" będzie adaptacją opowiadania "Ernest" autorstwa Geoffa Manaugha. Jak informuje portal "The Hollywood Reporer", w pozostałych rolach w filmie Landona wystąpią Tig Notaro ("Armia umarłych") oraz Jennifer Coolidge ("American Pie").



"We Have a Ghost" to familijny projekt, który opowie historię Kevina i jego rodziny, którzy w swoim nowym domu odkrywają ducha o imieniu Edward. Duch w jednej chwili staje się sensacją w mediach społecznościowych. Kiedy Kevin i Edward postanowią zbadać tajemnicę stojącą za śmiercią tego drugiego, szybko trafią na celownik CIA. W pozostałych rolach w filmie Landona wystąpią Jahi Di’Allo Winston, Erica Ash, Isabella Russo, Niles Fitch, Faith Ford oraz Steve Coulter.

Sukces dwóch filmów z serii "Śmierć nadejdzie dziś" otworzyła Landonowi drogę do kolejnych projektów. Ostatnio wyreżyserował dobrze przyjęty przez widzów slasher "Piękna i rzeźnik". Wśród jego najbliższych planów jest kolejna kontynuacja filmów z serii "Paranormal Activity" oraz reboot telewizyjnego serialu "Autostrada do nieba".

Równie zapracowani są główni gwiazdorzy filmu "We Have a Ghost". David Harbour pracuje właśnie nad czwartym sezonem serialu "Stranger Things", który dał mu popularność. Jego głos usłyszymy też w animowanym serialu "Q-Force", którego bohaterami będzie pierwszy w historii zespół agentów LGBTQ.

Z kolei Anthony'ego Mackiego można było w tym roku zobaczyć w serialach "Falcon i Zimowy Żołnierz" i "Solos" oraz filmie "Kobieta w oknie". W planach aktora jest rola Kapitana Ameryki w czwartej części przygód tego superbohatera. Mackie zastąpi w tej roli Chrisa Evansa.