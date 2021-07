​David Dastmalchian: Najgłupsza postać w DC Comics

Choć na jego koncie Davida Dastmalchiana jest kilka ciekawych ról - wystąpił m.in. w takich filmach jak "Mroczny Rycerz" czy "Labirynt" - aktor uważa, że dopiero najbliższe kilka miesięcy będą przełomem w jego karierze. Dastmalchiana zobaczymy w takich produkcjach jak "Diuna", "Last Voyage of the Demeter" i "Legion samobójców: The Suicide Squad". W tym ostatnim, jak mówi jego reżyser James Gunn, aktor gra najgłupszą postać w historii komiksów wydawnictwa DC Comics. Sam Dastmalchian bardzo jest z tego zadowolony.

David Dastmalchian jako Polka-Dot Man /materiały prasowe

Reklama

David Dastmalchian w filmie "Legion samobójców: The Suicide Squad" wciela się w postać Abnera Krilla, znanego pod pseudonimem Polka-Dot Man. Znakiem rozpoznawczym tej postaci jest kostium upstrzony kolorowymi kropkami. Każda z nich ma inne zastosowanie, co zostanie zaprezentowane w czekającym na premierę filmie Gunna.

Reklama

"Polka-Dot Man jest świetny! Potrzebowałem postaci, która uważana jest na najgłupszą postać wszech czasów, jeśli chodzi o komiksy DC, więc wszedłem do Internetu i wpisałem w wyszukiwarkę 'kto jest najgłupszą postacią DC Comics?'. Wyskoczył mi Polka-Dot Man. Zmieniliśmy tę postać, która w komiksach jest smutna i żałosna, w postać, która ma depresję, bo uważa, że ludzie mają ją za głupca. Ciągnie się za nim bardzo tragiczna historia, która zostanie pokazana w filmie. Dla mnie to najfajniejsze, móc dodać głębi postaciom, które uważane są za durne" - powiedział Gunn w wywiadzie dla "Games Radar".



Zwiastuny "Legionu samobójców: The Suicide Squad" mogą wskazywać na to, że Polka-Dot Man "skradnie show" reszcie obsady. A ta robi wrażenie, bo obok Dastmalchiana w filmie Gunna występują m.in. John Cena, Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman czy Peter Capaldi.

Wideo "Legion samobójców. The Suicide Squad" [trailer]

"Mogę powiedzieć, że moja postać to ktoś, kogo całe życie wypełnione było bólem, wstydem, osamotnieniem. Wszystko z powodu jego schorzenia. W pewnym momencie życia on postanowił wykorzystać to schorzenie do krzywdzenia innych ludzi, aby zemścić się na niesprawiedliwym świecie. Abner miał pod górkę właściwie od urodzenia i nigdy nie był częścią żadnej całości. Może więc dołączenie do grupy wyrzutków i kryminalistów będzie dla niego punktem zwrotnym?" - zastanawia się Dastmalchian, który dodaje, że jest bardzo zadowolony z tego, że wcielił się w postać Polka-Dot Mana.

Polską premierę filmu "Legion samobójców: The Suicide Squad" zaplanowano na 6 sierpnia tego roku.