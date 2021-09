David Cronenberg sprzedaje film o własnej śmierci

Bohaterem krótkiego metrażu jest David Cronenberg. Akcja rozgrywa się w małym pokoju. Kanadyjski artysta dostrzega nieruchomą figurę w łóżku. Okazuje się, że to jego własne, pozbawione życia ciało. Zamiast wpadać w panikę, całuje w twarz zmarłego i go obejmuje.



David Cronenberg: Nowe projekty

Na stronie serwisu aukcyjnego SuperRare, gdzie można kupić ten film, znajdujemy informację, że obraz "zgłębia tematykę śmiertelności, surrealizmu oraz metamorfoz życia i śmierci. Przy powstaniu tego minidzieła Cronenberg współpracował ze swoją córką, Caitlin. To ona odpowiadała za zdjęcia i produkcję (na co dzień jest cenioną fotografką). Licytacja w serwisie SuperRare, gdzie wystawiono film, odbywa się przy udziale kryptowalut.

Innym nowym projektem Davida Cronenberga jest produkcja science fiction "Crimes of the Century". Zdjęcia do tego filmu ruszyły w sierpniu w Grecji. W obsadzie są m.in. Viggo Mortensen, Lea Seydoux i Kristen Stewart. Ta opowieść rozgrywa w niedalekiej przyszłości i pokazuje losy ludzi, których ciało żyje w symbiozie z technologią.



Z Mortensenem Kanadyjczyk współpracował już przy trzech tytułach - "Historii przemocy" (2005), "Wschodnich obietnicach" (2007) oraz "Niebezpiecznej metodzie" (2011).

Obrazy ukazujące niepokojące związki między technologią a ludzkim ciałem są motywem przewodnim twórczości Cronenberga. Jednym z jego najgłośniejszych filmów jest "Mucha" (1986).