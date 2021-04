​David Beckham w produkcji platformy Disney+

David Beckham wystąpi w produkcji platformy streamingowej Disney+ zatytułowanej "Save Our Squad". Będzie to kilkuodcinkowa seria z gatunku reality-tv. Były gwiazdor piłkarskiej reprezentacji Anglii ​wróci w niej do miejsca, w którym zaczynał swoją sportową karierę.

David Beckham wróci pamięcią do początków swojej kariery /Adam Butler - PA Images /Getty Images

Jak informuje portal "Variety", wyprodukowany przez należące do Beckhama Studio 99 "Save Our Squad" ("Uratuj naszą drużynę") przeniesie widzów na boiska wschodniego Londynu, gdzie słynny piłkarz zaczynał swoją przygodę z futbolem. Beckham zostanie tam mentorem jednej z amatorskich drużyn , która ma poważne problemy z utrzymaniem się w swojej lidze.



Jak głosi zapowiedź tej produkcji, "Becks" zabierze graczy, trenera oraz całą społeczność tej drużyny w podróż życia. Dzięki niemu wszyscy przejdą swoistą transformację. "To wspaniała szansa na to, by pokazać, jak ważna jest amatorska piłka dla brytyjskich społeczności. Nasza seria będzie ekscytująca, dramatyczna, podnosząca na duchu i pełna serca oraz odwagi, czyli tego, co charakteryzowało Davida w trakcie jego kariery" - zapewnił Sean Doyle, reżyser "Save Our Squad".

"Tworzenie 'Save Our Squad' to świetna okazja do tego, by rzucić światło na amatorską piłkę nożną, której doświadczyłem na początku mojego życia. Dała mi tak dużo, jeśli chodzi o późniejszą karierę. Miałem to szczęście, że mogłem cieszyć się z długiej i pełnej sukcesów przygody z piłką, a teraz chciałbym jako mentor oddać tym społecznościom to, co im zawdzięczam. To niewiarygodne. Rozwój i opieka nad młodymi talentami jest bardzo ważna. Cieszę się, że będę pracował przy tym projekcie z Disney+" - dodał z kolei David Becham.

Należące do byłego piłkarza Studio 99 pracuje też nad innymi produkcjami. Będą to opowiadający historię angielskiej Premier League dokument "A Whole New Ball Game", a także serial dokumentalny "World War Shoe" o sportowych markach takich jak Adidas i Puma. Wytwórnia wyprodukuje również film biograficzny o samym Davidzie Beckhamie.