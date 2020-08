Darren Aronofsky stworzy serial o nowojorskich ratownikach wodnych żyjących ponad prawem

Należąca do Darrena Aronofsky’ego firma produkcyjna Protoza Pictures zakupiła prawa do opublikowanego w „New York Magazine” artykułu Davida Gauveya Herberta zatytułowanego „Boss of the Beach”. Zastanie on zaadaptowany w formie serialu.

Darren Aronofsky /Angela Weiss / AFP

Artykuł Herberta opowiada rozciągającą się przez cztery ostatnie dekady historię nowojorskiego oddziału ratowników wodnych. W centrum zainteresowania autora jest ich kontrowersyjny szef, Peter Stein. Opublikowany przed zaledwie kilkoma tygodniami artykuł zainteresował wiele wytwórni, których oferty pokonała firma Aronofsky’ego.



"Boss of the Beach" zgłębia temat głęboko zakorzenionej korupcji i rozpusty, którą nadzorował Stein. Ratownicy wodni z Coney Island urządzali imprezy pełne narkotyków oraz pojawiali się na służbie w stanie upojenia alkoholowego, nie kryjąc się z tym.



Jak podaje serwis "Deadline", autor artykułu będzie jednym z producentów wykonawczych serialu. Trwają poszukiwania scenarzysty, który miałby zająć się napisaniem serialowej adaptacji "Boss of the Beach".



Serialowa wersja głośnego artykułu nie jest jedynym projektem, nad którym pracuje twórca takich filmów jak "Requiem dla snu", "Zapaśnik" czy "Czarny łabędź". Nazwisko Aronofsky’ego pojawia się też w kontekście ekranizacji jednego z ostatnich opowiadań Stephena Kinga "Życia Chucka", opublikowanego w antologii "Jest krew...".