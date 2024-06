Początkowo Darren Aronofsky nie marzył, by wiązać swoją przyszłość z kinem, ale w czasie studiów na Harvardzie poznał Seana Gullettem, który wprowadził go w świat filmu. Aronofsky rozpoczął studia reżyserskie, a w 1997 roku debiutowałem filmem "Pi", który na festiwalu w Sundance otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię. Inne znane produkcje to "Requiem dla snu", "Zapaśnik", "Czarny łabędź" oraz "Wieloryb".

Darren Aronofsky: Marzenie rodziców

Urodził się 12 lutego 1968 roku, wychowywany był w konserwatywnej żydowskiej rodzinie w Brooklynie w Nowym Jorku. Jak się okazuje, reżyser ma polskie korzenie, a konkretnie jego babka była Polką, która wyemigrowała z częścią rodziny do USA.

Rodzinna historia ułatwiła zdobycie obywatelstwa - zazwyczaj proces ten trwa około 4-5 lat. Informację o zakończeniu procedur przekazał pełnomocnik reżysera w Polsce, mecenas Marcin Mamiński, który potwierdził, że formalności zostały domknięte miesiąc temu.

"Pragnieniem rodziców Aronofsky'ego było, żeby kiedyś został Polakiem. — Przekazał mec. Mamiński oraz dodał: — Po uzyskaniu polskiego obywatelstwa Aronofsky będzie częściej pojawiał się w Polsce".

Obywatelstwo otrzymała również siostra reżysera — Patti.