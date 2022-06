Darmowe filmy w Internecie i alternatywy dla VOD

Materiały promocyjne



Przedstawiamy 7 propozycji serwisów i platform, na których obejrzeć można filmy online bez żadnych opłat. W przypadku większości z nich, chcąc zyskać dostęp do pełnej bazy treści, wystarczy wykupić abonament. Przetestuj każdą z propozycji i zobacz, która najbardziej Ci się spodoba!



CDA

Serwis CDA.pl jest jednym z najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce. Znaleźć można na nim filmy za darmo, które można oglądać bez rejestracji. Choć przed seansem mogą pojawić się reklamy, to nie występują one w trakcie filmu. Na CDA całkowicie legalnie oglądać można produkcje polskie i zagraniczne. Baza darmowych filmów jest jednak ograniczona, a chcąc zyskać dostęp do większej liczby tytułów, trzeba wykupić abonament, który w porównaniu z Netflixem nie jest aż tak drogi.



Rakuten

VOD Rakuten TV w ostatnim czasie cieszy się coraz większym zainteresowaniem spragnionych rozrywki Polaków. W serwisie znaleźć można zakładkę z darmowymi filmami, których jest tam całkiem sporo. By zapoznać się z bazą filmów, nie trzeba się nawet rejestrować. W razie chęci obejrzenia produkcji w wersji płatnej można za wybrany materiał zapłacić oddzielnie, bez konieczności wykupywania abonamentu. Z portalu Rakuten korzystać można nie tylko na smart TV, ale także w aplikacji mobilnej lub w zwykłej przeglądarce internetowej.



NINATEKA

Darmowe filmy naszej rodzimej produkcji znaleźć można na platformie internetowej NINATEKA. Nie trzeba się rejestrować, aby uzyskać dostęp do biblioteki, a w trakcie seansu nie występują reklamy. W zasobach NINATEKA znajduje się ponad 6 tysięcy filmów, spektakli i innych produkcji. Legalnie i całkowicie za darmo oglądać można filmy fabularne, dokumentalne, a nawet bajki i animacje.



35mm.online

Jesteś miłośnikiem polskiej kinematografii? Prawdziwe klasyki obejrzysz bez żadnych opłat w serwisie 35mm.online. W bazie dostępne są filmy fabularne, dokumentalne i animowane, które opowiadają o polskiej historii i kulturze, a przy tym wzruszają i zapewniają doskonałą rozrywkę. Wiele z nich zapewne będzie Ci dobrze znanych, a dzięki 35mm.online możesz je obejrzeć w dowolnym momencie, bez oczekiwania na to, aż pojawią się w telewizji.



arte.tv

Podobna myśl, co twórcom 35mm.online, przyświecała także autorom arte.tv. Różnica jest jednak taka, że w tym serwisie znaleźć można kultowe filmy nie tylko polskiej produkcji, a z wszystkich europejskich krajów. Najwięcej jest tam dokumentów, choć można także trafić na klasyki kinowe i popularne seriale. Dostęp do wszystkich treści jest za darmo i bez konieczności zakładania konta.



TVP VOD

Alternatywą dla 35mm.online jest platforma TVP VOD, gdzie występują głównie rodzime produkcje. W serwisie należącym do Telewizji Polskiej znaleźć można prawdziwe klasyki kina, znane i lubiane seriale telewizyjne, a także całkiem nowe filmy. Do obejrzenia filmu czy serialu nie jest wymagana rejestracja, nie trzeba też nic płacić. Jedyny minus to reklamy, na szczęście nie są zbyt długie.



YouTube

Każdy zna doskonale serwis internetowy YouTube, ale już nie każdy wie, że oprócz piosenek znaleźć tam można filmy w pełnometrażowej wersji i to do obejrzenia za darmo. Udostępniane są one na kanałach takich jak superfilm, sala kinowa czy alefilmy. Tutaj również trzeba liczyć się z reklamami, jednak poradzić sobie z nimi można przy pomocy AdBlocka lub korzystając z YouTube Premium.



