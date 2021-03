​Daniel Radcliffe jako czarny charakter

Powiększa się obsada przygodowej komedii romantycznej "The Lost City of D" ("Zaginione miasto D"), w której w głównych rolach wystąpią Sandra Bullock i Channing Tatum. Jak donosi portal "Deadline", rolę ich przeciwnika zagra Daniel Radcliffe. To on wcieli się w postać głównego złoczyńcy w filmie.

Reklama

Daniel Radcliffe nie boi się eksperymentować ze swoim ekranowym wizerunkiem /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Daniel Radcliffe to aktor, który bardzo ciekawie prowadzi swoją karierę. Mogło się wydawać, że po sukcesie, jaki przyniosła mu rola Harry'ego Pottera w ekranizacjach powieści J.K. Rowling, nie będzie w stanie wydostać się z "czarodziejskiej" szufladki. Tymczasem dzięki występom w takich filmach jak "Kobieta w czerni", "Rogi", "Człowiek-scyzoryk" czy "Guns Akimbo" aktor udowodnił, że jest bardzo wszechstronny i nie boi się eksperymentować ze swoim wizerunkiem.



"The Lost City of D", do którego obsady Radcliffe dołączył, opowie historię poczytnej autorki kryminałów (w tej roli Sandra Bullock), która odbywa trasę promocyjną swojej najnowszej książki. Razem z nią wydawnictwo wysyła modela z okładek jej powieści (Channing Tatum). Dla pisarki nie jest to najlepsze towarzystwo. Sprawy komplikują się, gdy oboje zostają porwani i trafiają do dżungli, gdzie przeżyją przygodę o wiele ciekawszą niż fikcyjne opowieści z romansów.

Reklama

Reżyserami filmu "The Lost City of D" są Adam i Aaron Fee ("Band of Robbers"), a scenariusz napisała Dana Fox ("Raj dla par", "Jak to robią single"). Oprócz Radlcliffe'a, do obsady filmu dołączyli ostatnio również Patti Harrison ("Zwyczajna przysługa") oraz Da’Vine Joy Randolph ("Nazywam się Dolemite").

W ubiegłym roku Daniela Radcliffe'a można było zobaczyć w opartym na faktach filmie "Ucieczka z Pretorii" i w telewizyjnej komedii "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend". Aktor jest też gwiazdą serialu "Cudotwórcy", który niedawno przedłużono o trzeci sezon.