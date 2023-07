Daniel Goldberg nie żyje. Producent "Kac Vegas" miał 74 lata

Goldberg poznał na studiach reżysera Ivana Reitmana, z którym współpracował przez 30 lat. Razem nakręcili dwie kultowe komedie: "Pulpety" (1979) i "Szarże" (1981). Grający w nich główną rolę Bill Murray rozpoczął w nich swoją karierę filmową. W 1994 roku Goldberg i Reitman pracowali wspólnie przy "Juniorze", w którym Arnold Schwarzenegger zachodził w ciążę.

Poza nimi producent podpisał się także pod "Kosmicznym meczem" (1996), w któym Micheal Jordan uczył królika Bugsa i innych bohaterów Zwariowanych Melodii gry w koszykówkę. Pracował przy docenionym filmie telewizyjnym "Nocna zmiana" (1995), opowiadającym o walce między Davidem Lettermanem i Jayem Leno o posadę prowadzącego w popularnym programie wieczornym "The Tonight Show" po odejściu Johnnyego Carsona na emeryturę.

Największym sukcesem w jego karierze okazała się trylogia "Kac Vegas", zrealizowana latach 2009-2013 przez Todda Phillipsa. Zarobiła ona na całym świecie ponad 1,4 miliarda dolarów. Pierwszy film z serii opowiadał o grupie znajomych, którzy po pełnym wrażeń wieczorze kawalerskim orientują się, że zgubili pana młodego. Za to w ich łazience jest tygrys, na kanapie płacze niemowlak, a po mieście ściga ich chińska mafia i wściekły Mike Tyson.

Wzruszające pożegnanie

Jason Reitman, nominowany do Oscara reżyser i syn zmarłego w 2022 roku Ivana, opublikował w serwisie Instagram wzruszające wspomnienia o producencie. Zdradził, że jego ojciec i Goldberg od początku kręcili razem filmy. Czasem pomagał im też Eugene Levy, kolega z roku, który w świadomości widzów zapisał się jako ojciec Jima z serii "American Pie".

Jak wspominał Jason, dwójka przyjaciół zrealizowała w 1966 roku amatorską adaptację powieści erotycznej "Moje sekretne życie", za którą została później aresztowana pod zarzutem nieprzyzwoitości. "Tak zaczęły się ich kariery. Dwójka kanadyjskich dzieciaków, która kochała film, skończyła z zarzutami i kuratorami".

Według Reitmana Goldberg pomógł wypromować bohaterów sprośnych komedii, którzy walczyli z systemem. Wspólnie ze swoim kumplem Lenem Blumem napisał odręcznie scenariusz "Pulpetów". Zaniósł go do maszynistki, by go przepisała, a sam poszedł coś zjeść. Gdy wrócił, znalazł przyniesione przez siebie kartki, a na nich krótką notatkę. Maszynistka była tak oburzona tym, co przeczytała, że odmówiła wykonania pracy.

Jason zdradził, że w parach kumpli z kolejnych filmów produkowanych przez Goldberga zawsze widział producenta i swojego ojca. Dwóch chłopaków, którzy zamiast uczyć się do egzaminów, woleli kręcić filmy. Wspomniał także o miłości Goldberga do kina. Mógł mówić o filmach przez cały czas i o każdej porze dnia i nocy.

"Przeczytał każdy scenariusz, który kiedykolwiek napisałem. Nawet te kiepskie, które nie zasługiwały na wystawienie ich na światło dzienne" - pisał Jason Reitman. "Gdy mój ojciec zmarł w 2022 roku, przytulałem Dannyego kiedy tylko mogłem, bo przypominał mi tatę. Miał te same oczy. Te same ramiona, na których mogłem oprzeć głowę".

Goldberg pozostawił po sobie żonę i trójkę rodzeństwa. Nie podano przyczyny jego śmierci.

Zdjęcie Daniel Goldberg / Lester Cohen / Contributor / Getty Images