Daniel Craig zostanie superżołnierzem DC Comics?

Sierżant Franklin John Rock zadebiutował w komiksach w 1959 roku. Był żołnierzem w czasie drugiej wojny światowej, który odznaczał się niesamowitą celnością i sprawnością fizyczną. Posiadał również swego rodzaju szósty zmysł, ostrzegający go przed nadchodzącym atakiem. Bohater pojawiał się głównie w komiksach wojennych. Nieraz mogliśmy go jednak zobaczyć obok Supermana, Batmana i innych superbohaterów DC Comics.

Żadne umowy nie zostały jeszcze podpisane. Jednak włodarze Warner Bros. są podobno zachwyceni scenariuszem autorstwa Justina Kuritzkesa. Wcześniej napisał on "Challengers" Guadagnino. "Sgt. Rock" byłby częścią nowego Kinowego Uniwersum DC, za które odpowiadają James Gunn i Peter Safran.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Rock może trafić na ekrany kin. W latach 80. i 90. XX wieku opracowano kilka scenariuszy z myślą o produkcji z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Pomysł powrócił w pierwszej dekadzie XXI wieku. Za kamerą miał stanąć Guy Ritchie. Natomiast z rolą Rocka był związany Bruce Willis. I z tych planów nic nie wyszło. O planach adaptacji Guadagnino poinformowano po raz pierwszy we wrześniu 2024 roku.

Daniel Craig. Jego ostatnie role

Chociaż "Queer" zebrało w Wenecji różne opinie, wszyscy chwalili rolę Craiga. Ta może mu przynieść za kilka miesięcy pierwszą nominację do Oscara w karierze. Aktor, który w 2021 roku pożegnał się z rolą Jamesa Bonda, zakończył niedawno zdjęcia do trzeciej odsłony przygód detektywa Benoita Blanca. "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" będzie miało swoją premierę na Netfliksie w 2025 roku.