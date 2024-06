Daniel Craig ponownie jako genialny detektyw. Kiedy premiera?

Film będzie nosił tytuł "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" i zadebiutuje na platformie streamingowej Netflix w 2025 roku. Będzie to druga produkcja stworzona przez reżysera we współpracy z serwisem. Po premierze "Na noże" w 2019 roku platforma wykupiła prawa do dwóch sequeli za kwotę 469 milionów dolarów.

"Na noże": Kryminalne zagadki Benoita Blanca

Johnson od początku planował stworzyć serię o przygodach Blanca. "Gdy kręciłem pierwszy film, pomyślałem: 'Jeśli to się sprzeda, będzie fajnie robić kolejne, w takim sensie jak Agatha Christie pisała swoje książki'" - mówił reżyser w rozmowie z The Hollywood Reporter.

"Na noże" weszło do polskich kin 29 listopada 2019 roku. Pochodzący z południa Stanów Zjednoczonych detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig) starał się rozwikłać zagadkę śmierci pisarza Harlana Thrombeya (Christopher Plummer). Główną podejrzaną była pielęgniarka Marta (Ana de Armas), która okazuje się dziedziczyć całą fortunę starca, ku niezadowoleniu jego rodziny.

Druga część serii, "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'", zadebiutował na Netfliksie 23 grudnia 2022 roku. Blanc trafił na wyspę miliardera Milesa Brona (Edward Norton). Ten poprosił detektywa o udział w grze kryminalnej, którą prowadzi ze znajomymi. Zabawa kończy się, gdy jeden z gości ginie w tajemniczych okolicznościach.

Oba filmy przyniosły Johnsonowi po nominacji do Oscara za scenariusz.

Co wiemy o trzeciej części "Na noże"?

Prace nad trzecią częścią trwają od 2023 roku. Johnson musiał przerwać pisanie scenariusza na czas strajku WGA, który trwał od początku maja do końca września. Zdjęcia mają się rozpocząć w czerwcu w Londynie. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. W krótkiej zapowiedzi pada jednak zdanie, że będzie to najniebezpieczniejsza sprawa w karierze Blanca.

Johnson ponownie zgromadził imponującą obsadę. W "Wake Up Dead Man" poza Craigiem wystąpią Glenn Close, Josh Brolin, Jeremy Renner, Kerry Washington, Mila Kunis, Josh O’Connor, Andrew Scott, Cailee Spaeny i Daryl McCormack. Film ma ukazać się na platformie Netflix w 2025 roku.