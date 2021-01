Dan Stevens: Powrót do „Downton Abbey”?

Rola w brytyjskim serialu „Downton Abbey” była dla Dana Stevensa przepustką do kariery filmowej, którą z powodzeniem kontynuuje w Hollywood. Po raz ostatni w graną w serialu postać Matthew Crawleya wcielił się w wyemitowanym w 2012 roku odcinku specjalnym, który kończył trzeci sezon tej produkcji. Choć od jego odejścia z „Downton Abbey” minęło już tyle lat, aktora wciąż zaskakuje to, jak dużo fanów i osób z branży pyta o jego ewentualny powrót do roli kochanego przez widzów bohatera.

Dan Stevens / Danny Martindale/WireImage /Getty Images

Po odejściu Dana Stevensa z "Downton Abbey", produkcja stworzona przez Juliana Fellowesa była kontynuowana przez trzy kolejne sezony. W 2019 roku do kin trafiła pełnometrażowa kontynuacja serialu, a niewykluczone jest również powstanie kolejnej części filmu. Czy do roli Matthew Crawleya powróci w niej Dan Stevens? Taką ewentualność utrudnia fakt, że jego postać zginęła w wypadku samochodowym.



"Opuściłem ten serial osiem lat temu. Producenci filmowi - ludzie, którzy powinni znać się na rzeczy - pytają mnie, czy zagram w filmie. Pytam się ich, czy oglądali serial i czy wiedzą, jak w nim skończyłem. A oni i tak ciągle mają nadzieję na to, że pojawię się w jakiejś scenie prysznicowej" - śmieje się w rozmowie z portalem "Digital Spy" aktor, którego ostatnio można było zobaczyć w świetnej komediowej roli rosyjskiego wokalisty w filmie Netfliksa "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga".



Pytania o powrót do roli Matthew nie powinny jednak aktora dziwić. Choć pojawił się w zaledwie połowie serialu, jego postać wywarła duży wpływ na pozostałych bohaterów. Często wspominany przez nich w dalszej części odcinków już po swojej śmierci, nie został zapomniany, a co za tym idzie pozostał też w świadomości fanów. Śmierć Matthew była szokiem dla widzów. Wcześniej przetrwał I wojnę światową oraz epidemię hiszpanki tylko po to, by zginąć w katastrofie samochodowej w drodze na spotkanie ze swoim nowo narodzonym synem.



"Jestem niewiarygodnie wdzięczny za wszystko, co dała mi ta rola i ten serial. Nauczył mnie on większej wiary w szczęście i podążania za własnym instynktem. Jak również słuchania rad dobrych ludzi, którzy mnie otaczają" - kończy Stevens.



Aktora niedługo będzie można zobaczyć w komedii "Jak wywołałem byłą żonę", w którym wcieli się w rolę mężczyzny, który razem z żoną bierze udział w seansie spirytystycznym. Za jego sprawą przywołany zostaje duch jego byłej żony, który zostaje z małżonkami na dłużej.