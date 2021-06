Aktorka znana z roli w „Pięćdziesięciu twarzach Greya” i dwukrotny laureat Oscara będą kreować główne role w komediodramacie „Daddio”. Ich bohaterowie spotkają się taksówce i wejdą w długą, interesującą rozmową, przechodząc na coraz bardziej osobiste tematy.

Dakota Johnson /Kevin Winter /Getty Images

"Daddio" jest opowieścią o młodej kobiecie, która po wylądowaniu na lotnisku JFK w Nowym Jorku, wsiada do taksówki i zamawia kurs u kierowcy imieniem Clarke. Nocną przejażdżkę umilają sobie rozmową. Początkowo niewinna pogawędka zamienia się w głęboką wymianę myśli na temat związków, seksu, władzy i wrażliwości. Ta historia pokaże, że przypadkowe spotkanie z zupełnie obcą osobą może zmienić czyjeś życie.



Za scenariusz i reżyserię "Daddio" odpowiada debiutująca na dużym ekranie Christy Hall, która jest m.in. twórczynią netfliksowego serialu "To nie jest OK".



Początkowo rola kobiety miała przypaść Daisy Ridley, aktorce, która zdobyła popularność dzięki rolom w kolejnych odsłonach "Gwiezdnych wojen". Jednak z powodu innych zobowiązań zawodowych musiała zrezygnować z tego projektu.



Ciekawe, czy 31-letnia Dakota, by zdobyć jej rolę sięgnęła po jedną z metod, do których przyznała się w niedawnym wywiadzie dla serwisu Backstage. Jak bowiem wyznała, zdarza jej się pisać listy do twórców projektów, na których jej zależało, gdzie wyjaśniała swoje motywacje, albo latać samolotem po całych Stanach, by zobaczyć się z decyzyjnymi osobami. Obecnie aktorka jest w trakcie zdjęć do filmu "Persuasion" ( na bazie prozy Jane Austin), produkcji powstającej dla Netfliksa.

Jeśli zaś chodzi o Penna to na festiwalu Cannes premierę będzie miał film "Flag Day", w którym nie tylko zagrał główną rolę, ale który też wyreżyserował. W tej historii o oszuście i złodzieju, który zrobi wszystko, by zapewnić godne życie swojej córce, partneruje mu jego własna córka, Dylan Penn.