Daisy Ridley szuka nowych aktorskich wyzwań

Po zakończeniu przygody z rolą Rey w „Gwiezdnych wojnach" Daisy Ridley szuka nowych wyzwań aktorskich. Z powodzeniem. Aktorka zagra w ekranizacji powieści „Panie na zamku” autorstwa Jessiki Shattuck. Obok niej w filmie tym wystąpi też Kristin Scott Thomas, której sławę przyniosły role w takich hitach jak m.in. „Cztery wesela i pogrzeb” oraz „Angielski pacjent”.

Daisy Ridley /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Portal "Deadline" poinformował właśnie o tym, że rozpoczęto prace nad filmem na podstawie książki, która znalazła się na prestiżowej liście bestsellerów "The New York Timesa". To "Panie na zamku" (angielski tytuł: "The Women in the Castle"). W jej ekranizacji główne role zagrają Daisy Ridley, Kristin Scott Thomas i Nina Hoss ("Biała Masajka", "Kobieta w Berlinie").



Po klęsce hitlerowskich Niemiec Marianne von Lingenfels wraca do imponującego niegdyś zamku, który należał do przodków jej męża. Chce dotrzymać słowa danego przyjaciołom męża i zaopiekować się ich bliskimi. Marianne buduje nową rodzinę z ocalałych wdów i dzieci członków ruchu oporu i liczy na to, że bolesne doświadczenia ich zjednoczą. Okazuje się jednak, że czarno-biały, prosty świat arystokratycznych wartości nagle bardzo się skomplikował, że wypełniają go mroczne sekrety i namiętności zagrażające jej rodzinie. Z czasem wszystkie trzy kobiety muszą stawić czoła wyborom, które zdecydowały o ich losie, zarówno przed, jak i po wojnie..." - czytamy w oficjalnym opisie fabuły książki. Jej bohaterkami są trzy wdowy po mężczyznach, którzy przeprowadzili nieudane zamachy na Hitlera.



Reklama

Za scenariusz adaptacji i jej reżyserię odpowiedzialna będzie Jane Anderson, autorka scenariusza do serialu "Olive Kitteridge". Pracowała też nad dramatem "Żona" z Glenn Close oraz serialem "Mad Men". Zdjęcia do filmu ruszą na początku przyszłego roku.



Na premierę cały czas czeka inny film z Daisy Ridley w roli głównej. To wyreżyserowany przez Douga Limana "Chaos Walking", do którego zdjęcia zakończyły się jeszcze w 2017 roku. Ma on trafić do kin 21 stycznia 2021 roku.