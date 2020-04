Czym zajmuje się David Lynch w czasie kwarantanny?

W czasie izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa azylem dla słynnego reżysera stała się jego pracownia stolarska, w której tworzy malutkie lampy. Reżyser oddaje się też medytacji transcendentalnej. Darmowe kursy tej techniki medytacyjnej oferuje pracownikim służby zdrowia.

David Lynch był kilkakrotnie nominowany do Oscara /Ernesto Ruscio /Getty Images

Autor takich filmów jak "Mulholland Drive" i "Twin Peaks" spędza kwarantannę w swoim domu w Los Angeles. Ma w nim warsztat stolarski.

"Lubię pracować z żywicą, drewnem i elektrycznością. A lampy w piękny sposób łączą te trzy kwestie" - powiedział Lynch w rozmowie z portalem Vulture.

Zdradził też, że aktualnie pracuje nad kinkietami. Reżyser dysponuje również pracownią malarską i wkrótce zamierza wrócić do malowania. Filmy? Na razie nie pracuje nad żadnym projektem.

Artysta codziennie oddaje się też medytowaniu. Poświęca na to 20 minut rano i 20 minut wieczorem. Lynch praktykuje medytację transcendentalną. Polega ona na jednoczesnym wolnym wdychaniu i wydychaniu powietrza oraz recytowaniu mantry (świętych słów).

Co ciekawe, fundacja Davida Lyncha zainicjowała program darmowych treningów z medytacji dla pracowników służby zdrowia, by uchronić ich przed stresem związanym z pandemią, a także wypaleniem zawodowym.

74-letni Lynch dostrzega plusy sytuacji, w jakiej znalazł się świat.

"To okazja do refleksji, świetny czas na medytację, podróż do skarbów ukrytych w naszym wnętrzu. Zaowocuje to świetnymi pomysłami, znalezieniem rozwiązań problemów, lepszymi relacjami. To będzie zupełnie nowy świat" - stwierdza reżyser, cytowany przez portal Page Six.

