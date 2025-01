Czekacie na kontynuację losów Rey? Film ma nowego scenarzystę

Pierwotnie fabułę nowych przygód ostatniej uczennicy Luke'a Skywalkera mieli opowiedzieć Damon Lindelof i Justin Britt-Gibson. Opuścili oni jednak projekt z powodu "różnic kreatywnych".

Zastąpił ich Steven Knight, twórca serialu "Peaky Blinders", a także scenariuszy do "Niewidocznych" (nominacja do Oscara), "Wschodnich obietnic", "Spencer" i "Marii Callas". Przedstawił on cztery wersje tekstu. Nie satysfakcjonowały one jednak producentki Kethaleen Kennedy.

Wideo "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" [trailer 2]

W końcu Knighta zastąpił George Nolfi. Odpowiadał on za "Ocean's Twelve: Dogrywka" i "Ultimatum Bourne'a". Jego ostatni scenariusz to "Bankier" z 2020 roku.

Film ma przedstawiać losy Rey 15 lat po wydarzeniach z "Gwiezdnych wojen, epizodu IX: Skylwaker. Odrodzenie". Będzie ona mistrzynią Jedi, doglądającą grona wychowanków. W Rey ponownie wcieli się Daisy Ridley.

"Gwiezdne wojny". W planach są aż cztery filmy

Film o Rey w reżyserii Obaid-Chinoy to jeden z wielu zapowiedzianych projektów pełnometrażowych w ramach sagi George'a Lucasa. Nad swoimi filmami pracują także James Mangold, Shawn Levy i Dave Filoni. Jedynie "The Mandalorian & Grogu" Jona Favreau został już nakręcony i jest w fazie postprodukcji. Jego premiera nastąpi 22 maja 2026 roku.