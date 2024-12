Czego brakowało w "Gladiatorze II"? Piosenek! Paul Mescal w parodii hitu

"Saturday Night Live" to emitowany od 1975 roku program komediowy stacji NBC. W każdym odcinku jego gospodarz — postać ze świata filmu, muzyki, sportu, popkultury lub polityki — występuje w serii skeczy obok komików ze stałej obsady formatu. Obecnie emitowany jest jego 50. sezon. Przed Mescalem jego gospodarzami byli w ciągu ostatnich miesięcy między innymi Ariana Grande, Michael Keaton o Charli XCX.

W ostatnich tygodniach możemy oglądać aktora, nominowanego do Oscara za "Aftersun", w "Gladiatorze II". Wcielił się w Luciusa Aureliusa, zaginionego wnuka Marka Aureliusza, który trafia do rzymskiej niewoli. Tam, zauważony przez Macrinusa (Denzel Washington), zostaje wcielony do jego grupy gladiatorów. Trafia do Rzymu, gdzie walczy na arenie ku uciesze cesarzy Gety i Karakalli.



Paul Mescal parodiuje swoją rolę z "Gladiatora II"

W skeczu SNL Mescal ponownie wcielił się w Luciusa. Twórcy żartują, że z powodu sukcesów "Viaiany 2" i "Wicked", do "Gladiatora II" dodano 50 minut piosenek. Mescal tańczy, śpiewa i walczy na arenie w rytmie melodii ze znanych musicali, oczywiście z odpowiednio zmienionym tekstem.

Oprócz niego w skeczu wystąpili między innymi Kenan Thompson jako Macrinus, Mikey Day jako cesarz Geta, Jane Wickline jako "żona czekająca na powrót męża z wojny" i Bowen Yang.