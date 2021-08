Fabuła powstała na motywach jednej z najpopularniejszych książek mistrza polskiej literatury młodzieżowej, Marcina Szczygielskiego.

"Książka była fantastyczną inspiracją. Kluczową zmianą jest to, że w książce relacja między rodzeństwem była bardzo pozytywna, a taka sytuacja była zastana. Ja razem z Kasią Gacek, z którą zresztą pisałyśmy również scenariusz do 'Za niebieskimi drzwiami', pomyślałyśmy sobie, że najciekawsze i współcześnie aktualne będzie przeprowadzenie tego procesu" - wyjaśnia Magdalena Nieć, aktorka i współautorka scenariusza.

Na ekranie Magdalena Nieć wcieliła się w mamę, jak przyznała, bardzo obawiała się odbioru jej postaci.



"Jeżeli chodzi o te relacje między mamą a dzieckiem, niesamowite jest to, że przy pokazach przedpremierowych dzieci i młodzież bardzo wzrusza ta relacja i pozytywnie oceniają mamę, a bardzo się tego bałam. Teraz zobaczyłam, że oni to widzą w domach - rodzice są zmęczeni, nie mają czasu, ale ich kochają. Nie możemy sobie opowiadać laurki, najważniejsze są prawdziwe relacje i prawdziwy świat" - podkreśliła Magdalena Nieć.

Reżyser o filmie "Czarny Młyn"

Za reżyserię filmu "Czarny Młyn" odpowiada Mariusz Palej, autor filmu "Za niebieskimi drzwiami", który ma na koncie także realizację kilku odcinków serialu "Komisarz Alex".

"Mam nadzieję, że ten film jest inspirującą iskrą, która otworzy serca i empatię w naszych widzach" - powiedział reżyser. "Uważam, że młodego widza trzeba traktować absolutnie poważnie. To jesteśmy my, tylko w innym punkcie osi czasu" - dodał.



"Mam nadzieję, że dzięki temu, że ten film daje do myślenia małym i dużym widzom, może to czarnomłyńskie pokolenie spowoduje, ze ten świat przyszłości będzie ciutkę lepszy" - podkreślił reżyser.



"Czarny Młyn" - tajemnicza siła

Głównymi bohaterami "Czarnego Młyna" są Iwo i grupa jego przyjaciół, którzy mieszkają w małym miasteczku, gdzie przeżycie czegoś ekscytującego graniczy z cudem. Życie chłopaka jest dodatkowo skomplikowane, bo jego młodsza siostra Mela wymaga szczególnej opieki. Żądnych przygód przyjaciół zaczynają fascynować górujące nad okolicą ruiny ogromnego fabrycznego młyna, zwanego przez miejscowych Czarnym Młynem. Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany teren, w sielankowym dotąd miasteczku rozpoczyna się seria dziwnych zdarzeń. Odkrywają, że w Młynie żyje tajemnicza siła, która może stanowić ogromne zagrożenie. Aby się jej przeciwstawić, dzieciaki będą musiały trzymać się razem. Nic jednak nie jest w stanie przygotować ich na zaskakujący finał walki. Ważną rolę odegra w nim nie tylko coraz bardziej dojrzały i odpowiedzialny Iwo, wspierany przez Piotrka i Natalkę, między którymi rodzi się uczucie. Niespodziewany wpływ na bieg wydarzeń będzie miała także Mela, której pozorna słabość okaże się niezwykłym darem.

"Czarny Młyn": Inspiracje i twórcy

"Czarny Młyn" odwołuje się do najlepszych, kultowych filmów dla młodego widza, takich jak "Goonies" i "Super 8", a nastrojem nawiązuje do "Kina Nowej Przygody" spod znaku Stevena Spielberga ("E.T.", "Bliskie spotkania trzeciego stopnia"). To opowieść o wielkiej przyjaźni i rodzącej się pierwszej miłości, a także lekcja tolerancji osadzona w pełnej zwrotów akcji fabule przygodowej.

Twórcą filmu jest Mariusz Palej, autor docenionego w Polsce i za granicą "Za niebieskimi drzwiami". "Czarny Młyn" otrzymał nagrodę Junior Film Award (nagrodę jury młodzieżowego) na 25. Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży Schlingel w Niemczech.

Oprócz fantastycznych aktorów młodzieżowych, w filmie wzięli udział m.in. Marcin Dorociński, Janusz Chabior i Magdalena Nieć.