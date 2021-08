"Czarny Młyn": Sara James i Kuba Szmajkowski w duecie

To pierwsza współpraca młodych twórców, którzy zaistnieli dzięki występom w "The Voice Kids", a teraz rozwijają kariery solowe. Kuba Szmajkowski jest jednym z najciekawszych wokalistów młodego pokolenia i do niedawna związany był z zespołem 4Dreamers, który zakończył działalność.



Teraz stawia na karierę pod własnym nazwiskiem. Nad autorskim materiałem pracuje także Sara James, zwyciężczyni 4. edycji "The Voice Kids". Do tegorocznego wydania telewizyjnego show zgłosiło się ponad sześć tysięcy uczestników, spośród których Sara okazała się najlepsza.

Wideo "Czarny Młyn" [teledysk]



Piosenkę "Czarny Młyn" skomponował nominowany do Fryderyków duet producencki Hotel Torino, czyli Patryk Kumór i Dominik Buczkowski. To oni stoją m. in. za sukcesem utworu "Superhero" Viki Gabor, który zapewnił jej zwycięstwo w konkursie Eurowizji Junior w 2019 roku.

Film "Czarny Młyn" opowiada o grupie przyjaciół z małego miasteczka, w którym przeżycie czegoś ekscytującego graniczy z cudem. Żądną przygód ekipę zaczynają fascynować górujące nad okolicą ruiny ogromnego fabrycznego młyna, zwanego przez miejscowych Czarnym Młynem. Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany teren, w sielankowym dotąd miasteczku rozpoczyna się seria dziwnych zdarzeń. Odkrywają, że w Młynie żyje tajemnicza siła, która może stanowić ogromne zagrożenie. Aby się jej przeciwstawić, dzieciaki będą musiały trzymać się razem. Nic jednak nie jest w stanie przygotować je na zaskakujący finał walki.



Ważną rolę odegra w nim nie tylko coraz bardziej dojrzały i odpowiedzialny Iwo, wspierany przez Piotrka i Natalkę, między którymi rodzi się uczucie. Niespodziewany wpływ na bieg wydarzeń będzie miała także Mela, której pozorna słabość okaże się niezwykłym darem.



Na ekranie zobaczymy aktorów najmłodszego pokolenia - Mateusza Winka ("Listy do M."), Iwa i Piotrka Wicińskich, Polę Galicę-Galoch oraz Oliwię Ogorzelską. Towarzyszą im m. in. Marcin Dorociński oraz Magdalena Nieć.

"Czarny Młyn" trafi do kin 27 sierpnia 2021 roku.