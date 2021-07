"Czarny Młyn": Polski film dla młodzieży w kinach od 27 sierpnia

Już 27 sierpnia do kin trafi najnowsza polska produkcja dla dzieci i młodzieży pt. "Czarny Młyn", oparta na motywach bestsellerowej powieści Marcina Szczygielskiego. W sieci zadebiutował dziś nowy zwiastun.

"Czarny Młyn" odwołuje się do najlepszych, kultowych filmów dla młodego widza, takich jak "Goonies" i "Super 8", a nastrojem nawiązuje do "Kina Nowej Przygody" spod znaku Stevena Spielberga ("E.T.", "Bliskie spotkania trzeciego stopnia"). To opowieść o wielkiej przyjaźni i rodzącej się pierwszej miłości, a także lekcja tolerancji osadzona w pełnej zwrotów akcji fabule przygodowej stworzonej przez reżysera Mariusza Paleja.



Iwo i grupa jego przyjaciół mieszkają w małym miasteczku, w którym przeżycie czegoś ekscytującego graniczy z cudem. Życie chłopaka jest dodatkowo skomplikowane, bo jego młodsza siostra Mela wymaga szczególnej opieki. Żądnych przygód przyjaciół zaczynają fascynować górujące nad okolicą ruiny ogromnego fabrycznego młyna, zwanego przez miejscowych Czarnym Młynem.



Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany teren, w sielankowym dotąd miasteczku rozpoczyna się seria dziwnych zdarzeń. Odkrywają, że w Młynie żyje tajemnicza siła, która może stanowić ogromne zagrożenie. Aby się jej przeciwstawić, dzieciaki będą musiały trzymać się razem. Nic jednak nie jest w stanie przygotować je na zaskakujący finał walki. Ważną rolę odegra w nim nie tylko coraz bardziej dojrzały i odpowiedzialny Iwo, wspierany przez Piotrka i Natalkę, między którymi rodzi się uczucie. Niespodziewany wpływ na bieg wydarzeń będzie miała także Mela, której pozorna słabość okaże się niezwykłym darem.



Na ekranie zobaczymy aktorów najmłodszego pokolenia - Mateusza Winka ("Listy do M."), Iwa i Piotrka Wicińskich, Polę Galicę-Galoch oraz Oliwię Ogorzelską. Towarzyszą im m. in. Marcin Dorociński oraz Magdalena Nieć.



"Czarny Młyn" trafi do kin 27 sierpnia 2021 roku. Film stworzył dom produkcyjny TFP w koprodukcji z Heliografem, Orką, Cafe Ole, Rio de Post oraz z Mazowieckim i Warszawskim Funduszem Filmowym. Partnerem dystrybucji jest Fundacja Polsat.