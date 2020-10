"Czarny Młyn" Mariusza Paleja nagrodzony w Niemczech

"Czarny młyn" w reżyserii Mariusza Paleja, otrzymał nagrodę Junior Film Award (nagrodę jury młodzieżowego) na 25. Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży Schlingel w Niemczech. Pokaz na tym festiwalu był światową premierą produkcji opartej na motywach jednej z najbardziej znanych książek Marcina Szczygielskiego o tym samym tytule. Film trafi do polskich kin w styczniu 2021 r.

Fotos z filmu "Czarny Młyn" /Robert Pałka /materiały prasowe

Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum to prestiżowy, międzynarodowy festiwal kina dziecięcego i młodzieżowego, odbywający się od 1996 roku w niemieckim mieście Chemnitz. Jego organizatorem jest Saksońskie Stowarzyszenie Filmów dla Dzieci i Młodzieży, które powstało w 1995 roku, po to, by poszerzać i promować dostęp do zasobów audiowizualnych dla młodych widzów.

Głównymi bohaterami "Czarnego Młyna" są Iwo i grupa jego przyjaciół, którzy mieszkają w małym miasteczku, gdzie przeżycie czegoś ekscytującego graniczy z cudem. Życie chłopaka jest dodatkowo skomplikowane, bo jego młodsza siostra Mela wymaga szczególnej opieki. Żądnych przygód przyjaciół zaczynają fascynować górujące nad okolicą ruiny ogromnego fabrycznego młyna, zwanego przez miejscowych Czarnym Młynem. Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany teren, w sielankowym dotąd miasteczku rozpoczyna się seria dziwnych zdarzeń. Odkrywają, że w Młynie żyje tajemnicza siła, która może stanowić ogromne zagrożenie. Aby się jej przeciwstawić, dzieciaki będą musiały trzymać się razem. Nic jednak nie jest w stanie przygotować ich na zaskakujący finał walki. Ważną rolę odegra w nim nie tylko coraz bardziej dojrzały i odpowiedzialny Iwo, wspierany przez Piotrka i Natalkę, między którymi rodzi się uczucie. Niespodziewany wpływ na bieg wydarzeń będzie miała także Mela, której pozorna słabość okaże się niezwykłym darem.

Oprócz fantastycznych aktorów młodzieżowych, w filmie wzięli udział m.in. Magdalena Nieć, Marcin Dorociński, Janusz Chabior, Krzysztof Kiersznowski, Magdalena Różańska oraz Olga Kalicka. Produkcja TFP uzyskała patronat Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

TFP zajmuje się produkcją audiowizualną od 2004 roku. Firma ma na swoim koncie takie filmy fabularne jak: "Za niebieskimi drzwiami" (hit kina familijnego z 2017 r. w reż. Mariusza Paleja na podstawie książki Marcina Szczygielskiego), "Narzeczony na niby" (komedia romantyczna z ponad milionową widownią w 2018 r., w reżyserii Bartka Prokopowicza), "Wyzwanie" (najnowszy film Macieja Dutkiewicza, który z powodu pandemii "ominął" kina i jest dostępny na platformach VOD, a niedługo będzie miał premierę w Telewizji Polsat) oraz "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" (komedia akcji z gwiazdorską obsadą, inspirowana prawdziwą historią Zdzisława Najmrodzkiego, celebryty półświatka, który 29 razy wymykał się organom ścigania. Film wyreżyserował Mateusz Rakowicz, a premiera planowana jest na styczeń 2021 r.).