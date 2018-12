"Czarna Pantera" wśród najlepszych filmów roku

Sezon nagród zaczyna się powoli rozkręcać. 4 grudnia swą listę najlepszych produkcji 2018 roku opublikował Amerykański Instytut Filmowy. Zabrakło na niej wielu popularnych i wysoko ocenianych tytułów.

Kadr z filmu "Czarna Pantera"

W tym roku Amerykański Instytut Filmowy uhonorował "Ciche miejsce", "Czarną Panterę", "Eight Grade", "If Beale Street Could Talk", "Faworytę", "Green Book", "Mary Poppins powraca", "Narodziny gwiazdy" i "Pierwszego reformowanego".

Na liście zabrakło między "Pierwszego człowieka" Damiana Chazelle'a, "Vice" Adama McKay'a oraz "Wdów" Steve'a McQueena. Dziwi także pominięcie filmu "Czarne bractwo. BlacKkKlansman", który jeszcze niedawno wydawał się jednym z faworytów tegorocznego rozdania nagród filmowych.

Niektórych może zastanawiać brak "Romy" Alfonso Cuaróna. Film ten nie kwalifikował się jednak do umieszczenia na liście, ponieważ jest on produkcją zagraniczną. Niemniej meksykański kandydat do Oscara został uhonorowany nagrodą specjalną.

Instytut opublikował także listę najlepszych produkcji telewizyjnych. Są to: "American Crime Story: Zabójstwo Versace", "Atlanta", "Barry", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Pose", "Sukcesja", "Tacy jesteśmy", "Zadzwoń do Saula" oraz "Zawód: Amerykanin".

Amerykański Instytut Filmowy został założony w 1967 roku z inicjatywy prezydenta Lyndona B. Johnsona. Jego celem jest promocja amerykańskiej kinematografii.