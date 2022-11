"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu": Listopadowy kasowy rekord wszech czasów

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" liderem box office'u

Poprzednim liderem tej klasyfikacji był film "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" , który w listopadzie 2013 roku w premierowy weekend zarobił 158 milionów dolarów.

Jak informuje portal "Variety", film "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" równie dobrze radzi sobie na pozostałych światowych rynkach, gdzie zarobił już 150 milionów dolarów. W sumie ma więc na koncie 330 milionów dolarów.



To znakomita wiadomość dla twórców filmu, którzy w trakcie jego realizacji zmagali się z wieloma kłopotami i tragediami. Największą z nich była śmierć Chadwicka Bosemana, który w pierwszej części filmu wcielał się w tytułową postać Czarnej Pantery.

Zrealizowany za 250 milionów dolarów film "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" będzie miał jednak trudność z poprawieniem wyniku kasowego pierwszej części serii.



"Czarna Pantera" z 2018 roku zarobiła miliard czterysta milionów dolarów. Druga część nie będzie pokazywana ani w Chinach, ani w Rosji, co zapewne znacząco wpłynie na ostateczny wynik kasowy. Mimo to jego twórcy mogą się cieszyć. Zarobione w Ameryce Północnej 180 milionów dolarów w weekend otwarcia to drugi najlepszy debiut 2022 roku (187,4 miliony dolarów zarobił film "Doktor Strange w multiwersum obłędu" ) i trzeci najlepszy wynik czasów pandemii.



Najlepiej w tym okresie poradził sobie film "Spider-Man: Bez drogi do domu" , który w pierwszy weekend zarobił 260 milionów dolarów. Wszystkie te trzy filmy należą do Kinowego Uniwersum Marvela.

Drugie miejsce w Ameryce Północnej przypadło w miniony weekend filmowi "Black Adam" , który zarobił kolejne 8,6 miliona dolarów i w sumie ma już na koncie 151,5 miliona. Na trzecim miejscu uplasowała się komedia romantyczna "Bilet do raju" z zyskiem 6,1 miliona dolarów (w sumie 56,5 miliona). Pierwszą piątkę uzupełniają filmy "Wielki zielony krokodyl domowy" (3,2 miliona) oraz "Uśmiechnij się" (2,3 miliona).

Zdjęcie Letitia Wright w scenie z filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" / materiały prasowe

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu": Fabuła, obsada, recenzja, zwiastun

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" to kontynuacja filmu Ryana Cooglera z 2018 roku, który zdobył nominację do Oscara w kategorii najlepszy obraz.

Po śmierci króla T'Challi, królowa Ramonda ( Angela Bassett ), Shuri ( Letitia Wright ), M'Baku ( Winston Duke ), Okoye (Danai Gurira) i Dora Milaje (Florence Kasumba) stają w obronie swojego ludu przed interwencją światowych mocarstw. Otwierając nowy rozdział swojej historii, mieszkańcy Wakandy łączą siły z War Dog Nakią ( Lupita Nyong'o ) i Everettem Rossem ( Martin Freeman ), by wytyczyć nowy kierunek dla swojego królestwa.

Na ekranach polskich kin film zadebiutował 11 listopada 2022 roku.

Wideo Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - zwiastun #2 [napisy]