Cynthia Erivo zagra Arethę Franklin

Cynthia Erivo (“Harriet,” “The Colour Purple”) wcieli się w postać Arethy Franklin w biograficznej serii „Geniusz: Aretha”.

Cynthia Erivo /Frazer Harrison /Getty Images

Nadchodząca produkcja będzie pierwszą i jedyną autoryzowaną ekranizacją historią życia artystki, powszechnie uznawanej za królową muzyki soul. Zdjęcia rozpoczną się w listopadzie, a planowana premiera będzie miała miejsce w 2020 roku na antenie National Geographic, w 172 krajach i w 43 językach.

W serialu nie zabraknie wielu z najważniejszych nagrań i największych hitów Franklin, pochodzących ze zbiorów Warner Music. Wśród nich usłyszymy m.in. “I Never Loved a Man (The Way I Love You)", “Chain of Fools", “Don’t Play That Song", “Since You’ve Been Gone" i “Baby I Love You". Ponadto, w serii widzowie będą mieli szansę zobaczyć wykonania “I Knew You Were Waiting for Me", “Freeway of Love" i “Sisters Are Doin’ It for Themselves". Erivo wykona także wiele utworów z bogatego dorobku Franklin.

"Odkąd byłam dziewczynką, Aretha Franklin stanowiła dla mnie źródło inspiracji. Jej siła, pasja i dusza są doskonale wyczuwalne w jej dziedzictwie, nie tylko jako artystki, lecz również jako ikony praw humanitarnych i obywatelskich. Wielkim zaszczytem jest dla mnie możliwość nadania jej dziedzictwu nowego życia oraz ukazania pełni jej historii, człowieczeństwa i geniuszu. Franklin miała ogromny wpływ na to, czego jako artystka nauczyłam się o możliwościach swojego głosu. Jestem zaszczycona i podekscytowana tym, że mam swój udział w dzieleniu się jej geniuszem" - powiedziała Cynthia Erivo.



"Cynthia Erivo mnie zachwyciła. Jest nie tylko prawdziwą gwiazdą, lecz również uduchowioną muzyczną artystką o niezwykłej głębi - powiedział Brian Grazer. - Cynthia jest idealną osobą do ukazania głęboko ludzkiej historii stojącej za geniuszem Arethy".



Cynthia Erivo to nagrodzona nagrodami Tony, Emmy i Grammy aktorka, która pojawiła się na scenach West Endu i Broadwayu w "The Color Purple" i błyskawicznie przebiła się na duży ekran. W najbliższym czasie Erivo wystąpi w "Harriet" Kasi Lemmons, w którym przeniesie na duży ekran historię Harriet Tubman. Wystąpi również w serialu HBO "The Outsider", opartym na powieści Stephena Kinga o tym samym tytule. Erivo zagra także u boku Daisy Ridley i Davida Oyelowo w thrillerze science fiction "Chaos Walking" w reżyserii Douga Limana oraz w filmie Johna Ridleya "Needle in a Timestack". Ponadto Erivo będzie producentem wykonawczym i gwiazdą musicalu Warner Bros, będącego adaptacją opowiadania "Rip Van Winkle".



Zdjęcie Aretha Franklin w 1968 roku / Michael Ochs Archives / Getty Images

Antologia "Geniusz" prezentuje fascynujące historie najwybitniejszych światowych innowatorów, ukazując ich wyjątkowe osiągnięcia wraz z ich zmiennymi, pełnymi pasji i złożonymi relacjami osobistymi. Trzeci sezon serii poświęcony będzie muzycznemu geniuszowi Arethy Franklin i jej niezwykłej karierze, a także ogromnemu i wciąż obecnemu wpływowi, jaki wywarła na muzykę i kulturę na całym świecie. Laureatka nagrody Grammy Aretha Franklin była wybitną wokalistką gospel i ważnym głosem w kontekście praw obywatelskich. Jest powszechnie uważana za najlepszą piosenkarkę ostatnich 50 lat, czego dowodem są niezliczone odznaczenia zdobyte w całej jej karierze.

Choć nie umiała czytać nut, Aretha Franklin sama nauczyła się grać na pianinie, a już w wieku 12 lat zaczęła nagrywać piosenki i śpiewać na trasach gospel z ojcem. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała jako 18-latka z Columbia Records. W 1966 roku przeniosła się do Atlantic Records, gdzie nagrała wiele swoich najbardziej znanych piosenek. W 1979 roku rozpoczęła się jej 40-letnia prywatna i zawodowa przyjaźń z Clive’em Davisem, który wyprodukował wiele z jej hitów, w tym najlepiej sprzedającą się piosenkę w jej karierze "I Knew You Were Waiting (For Me)", duet z George’em Michaelem. Legendarna wokalistka jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów muzycznych wszech czasów, z ponad 75 milionami sprzedanych płyt na całym świecie. Głos Arethy Franklin został uznany za "zasoby naturalne" w jej rodzinnym stanie Michigan.