Cynthia Erivo: Prezent dla królowej Wiktorii

Aktorka, której popularność przyniósł występ w filmie „Źle się dzieje w El Royale” oraz serialu „Outsider”, wystąpi niebawem w filmie, którego scenariusz oparto na prawdziwej historii Omoby Ainy, afrykańskiej księżniczki, która stała się prezentem ofiarowanym brytyjskiej królowej Wiktorii. Jednym z producentów tego filmu będzie Benedict Cumberbatch.

Cynthia Erivo, która na początku tego roku została dwukrotnie nominowana do Oscara za rolę w filmie "Harriet" oraz za wykonywaną do niego piosenkę, połączy siły z Benedictem Cumberbatchem. Razem wyprodukują film o osieroconej księżniczce, która w połowie XIX wieku trafiła do niewoli króla Dahomeju. Od niechybnej śmierci uratował ją kapitan Królewskiej Marynarki Wojennej, który przekonał króla, by oddał go w prezencie królowej Wiktorii. Zmienił też jej nazwisko na Sarah Forbes Bonetta.



Po przybyciu do Anglii w 1850 roku trafiła pod opiekę królowej, która wychowała tę inteligentną dziewczynę jako swoją chrześnicę. W 1862 roku Bonetta poślubiła kapitana Jamesa Pinsona Labulo Daviesa, z którym zamieszkała w Afryce. Przez cały czas utrzymywała kontakt z królową.



"Jestem podekscytowana wyruszeniem w tę podróż. Dużo czasu zajęło mi dotarcie do tego punktu kariery, w którym mogę zrealizować to swoje marzenie. Jako Brytyjka nigeryjskiego pochodzenia, uważam za honor możliwość opowiedzenia historii innej Brytyjki pochodzącej z Nigerii, kobiety, która została wymazana z kart historii. Życie Sary Forbes Bonetty, Omoby Ainy, to moja prawdziwa pasja i jestem szczęśliwa, że znalazłam partnerów, którzy pomogą mi opowiedzieć o tej niesamowitej kobiecie" - powiedziała Erivo w rozmowie z portalem "Deadline".



Projekt filmu sfinansuje BBC. Podstawą jego scenariusza ma być książka "At Her Majesty’s Request" autorstwa Waltera Deana Myersa.



Nie będzie to jedyna postać historyczna, w jaką wcieli się w najbliższym czasie Erivo. Aktorka, która ma na koncie nagrody Tony, Emmy i Grammy, zagra też Arethę Franklin w przygotowywanym przez National Geographic filmie "Genius: Aretha".