W kwietniu w Wielkiej Brytanii mają rozpocząć się zdjęcia do reżyserowanej przez Roberta Zemeckisa („Powrót do przyszłości”, „Forrest Gump”) fabularnej wersji klasycznej animacji Disneya, „Pinokia” z 1940 roku. Produkcja będzie łączyła w sobie film aktorski z animacją komputerową. Do obsady filmu Zemeckisa dołączyli właśnie m.in. Cynthia Erivo i Joseph Gordon-Levitt.

Cynthia Erivo i Joseph Gordon-Levitt wystąpią w nowej wersji „Pinokia” /NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Tytułowy Pinokio to postać stworzona pod koniec XIX wieku przez Carla Collodiego. Po raz pierwszy pojawił się w 1881 roku w wydawanej w odcinkach powieści "Pinokio". Jej tytułowy bohater jest pajacem wystruganym z drewna przez lalkarza Dżepetta, który marzy o tym, by mieć syna. Marzenia się spełniają. Pinokio zostaje ożywiony, jednak okazuje się krnąbrnym i niedobrym dzieckiem.



Wcześniej ogłoszono już, kto w filmie Zemeckisa wcieli się w postać Dżepetta. Będzie to Tom Hanks, który u Zemeckisa występował już w "Forreście Gumpie", "Cast Away - Poza światem" i "Ekspresie polarnym". Innym znanym wcześniej członkiem obsady filmu "Pinokio" jest Luke Evans, który wcieli się w postać Woźnicy.



Teraz dołączyli do nich m.in. Cynthia Erivo ("Outsider") i Joseph Gordon-Levitt ("Incepcja"). Erivo wcieli się w postać Niebieskiej Wróżki, która spełnia marzenia Dżepetta i ożywia wykonaną przez niego lalkę, a Gordon-Levitt użyczy głosu świerszczowi Jiminy. Sam Pinokio przemówi z ekranu głosem Benjamina Evana Ainswortha ("Nawiedzony dwór w Bly"). W "Pinokiu" usłyszymy również głosy Keegana-Michaela Keya oraz Lorraine Bracco. Ta druga użyczy głosu mewie Sofii, nowej postaci, która nie pojawiła się w animacji z 1940 roku.



"Pinokio" Carla Collodiego inspiruje twórców filmowych od dawna. Ostatnią ekranizacją tej powieści był film z 2019 roku wyreżyserowany przez Matteo Garrone’a ("Dogman").



Nad inną ekranizacją pracuje też Guillermo del Toro, który zapowiada, że jego film będzie produkcją równie mroczną, co inne jego dzieła. Będzie to film animowany, w którym usłyszymy głosy Ewana McGregora, Cate Blanchett, Tildy Swinton, Christopha Waltza, Rona Perlmana, Finna Wolfharda, Johna Turturro oraz Tima Blake’a Nelsona.