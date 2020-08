Cuba Gooding Jr. oskarżony o gwałt

We wtorek, 18 sierpnia, do sądu w Nowym Jorku złożony został pozew cywilny, w którym nieznana z imienia i nazwiska kobieta oskarża nagrodzonego Oscarem aktora Cubę Goodinga Jra. Według pozwu, Gooding Jr. miał ją dwukrotnie zgwałcić. Do zdarzenia miało dojść w 2013 roku w jednym z nowojorskich hoteli.

Cuba Gooding Jr. nie przyznaje się do winy /Jared Siskin/Patrick McMullan /Getty Images

Kobieta twierdzi, że w sierpniu 2013 roku spotkała aktora w nowojorskiej restauracji. Gooding Jr. miał ją zaprosić na drinka do położonego w pobliżu hotelu. Kiedy byli już w jego pokoju, aktor powiedział, że musi się przebrać. Poprosił, by kobieta poszła razem z nim i zaczął rozbierać się przy niej.



Kiedy chciała wyjść, zagrodził jej drogę, rzucił na łóżko i zgwałcił, choć kilka razy powtórzyła "nie". Po wszystkim poszedł do łazienki. Kobieta chciała wykorzystać okazję i uciec, ale aktor powrócił i zgwałcił ją raz jeszcze.

"Oskarżenia są nieprawdziwe. To wydarzenie, które miało miejsce siedem lat temu. Nie zostały zgłoszone żadne skargi. Uważamy, że oskarżenie zostanie oddalone" - skomentował sprawę agencji Reutera adwokat aktora, Mark Jay Heller.

Nie są to pierwsze takie oskarżenia pod adresem aktora. W 2019 roku Gooding Jr. nie przyznał się do winy, gdy trzy kobiety oskarżyły go o obmacywanie w nocnych klubach Nowego Jorku. Miało do tego dojść rok wcześniej. Sprawa wciąż czeka na rozpatrzenie.

Sławę Goodingowi przyniosła rola w filmie "Jerry Maguire", za którą został nagrodzony Oscarem dla najlepszego aktora drugoplanowego. W latach późniejszych kariera aktora mocno przygasła. Przypomniał o sobie w 2016 roku tytułową rolą w serialu "American Crime Story: Sprawa O. J. Simpsona".