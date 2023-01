Critics' Choice Awards 2023: Znamy zwycięzców. Są niespodzianki

Galę Critics' Choice Awards 2023 poprowadziła Chelsea Handler. Zastąpiła Taye'a Diggsa, który był gospodarzem ceremonii wręczenia prestiżowych statuetek przez ostatnie cztery lata.



Najwięcej powodów do radości mieli niedzielnego wieczora twórcy produkcji "Wszystko wszędzie naraz", która otrzymała aż pięć nagród, w tym w najbardziej cenionych kategoriach: "najlepszy film", "najlepszy reżyser" i "najlepszy scenariusz oryginalny". Ponadto wyróżniono film za "najlepszy montaż", a powracający po latach do kina Ke Huy Quan został doceniony za "najlepszą męską rolę drugoplanową".

We "Wszystko wszędzie naraz" Michelle Yeoh wcieliła się w Evelyn Wang, borykającą się z trudami codzienności mamę w średnim wieku, która natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki.

Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko, czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.

Nagrody aktorskie trafiły ponadto w ręce innych oscarowych faworytów: Cate Blanchett ("Tar") i Brendana Frasera ("Wieloryb") za role pierwszoplanowe oraz Angeli Bassett ("Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu") za kreację drugoplanową.

Jeśli chodzi o kategorie telewizyjne, to najlepszym serialem dramatycznym wybrano ostatni sezon "Zadzwoń do Saula", komediowym "Misję: Podstawówka", a limitowanym "Zepsutą krew".



Nagrodę specjalną otrzymała Janelle Monáe, której wręczono statuetkę #SeeHer. Jeff Bridges został uhonorowany wyróżnieniem za całokształt twórczości.