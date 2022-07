Zdjęcia do filmu "Creepers" rozpoczną się jeszcze tego lata w Bułgarii. Wciąż trwa kompletowanie obsady, by zdążyć przed pierwszym klapsem zaplanowanym na 25 lipca. Reżyserią zajmie się Marc Klasfeld. Będzie to dla niego pełnometrażowy debiut, bo do tej pory reżyserował głównie teledyski. Ma na koncie klipy zrealizowane dla takich artystów jak m.in. Lady Gaga, Jay Z, Prince, Britney Spears czy Eminem.



Wyreżyserowany przez niego teledysk do utworu "See You Again" Wiza Khalify i Charliego Putha to piąte najchętniej oglądane wideo na YouTube - zostało odtworzone już pięć i pół miliarda razy.

Bohaterami filmu "Creepers" będą młodzi odkrywcy, którzy rozpoczynają eksplorację opuszczonego hotelu. Będą musieli zmierzyć się nie tylko z nadprzyrodzoną istotą, ale też z konkurencyjną grupą, która w hotelu poszukuje ukrytego skarbu.



"Od dekad czekałem na odpowiedni film fabularny, któremu mógłbym się oddać w całości. Pasja, jaką żywię w stosunku do stworzenia filmu 'Creepers' jest niewiarygodna. Naprawdę nie mogę doczekać się momentu, w którym świat zobaczy to, co mamy mu do zaoferowania" - powiedział Klasfeld cytowany przez portal "Variety".

"Po dziesięcioletnich przygotowaniach, w końcu dotarliśmy do celu razem z potężnym scenariuszem będącym adaptacją ponadczasowej książki oraz utalentowanym reżyserem, który nadzoruje ten projekt. Studio Lionsgate dzieli z nami to samo zamiłowanie i podekscytowanie pokazaniem światu tej historii będącej prawdziwą przejażdżką kolejką górską" - dodał producent Jordan Schurr. To kolejny po komedii "Revenge Wedding" film realizowany wspólnie przez studia Lionsgate i Sureton.