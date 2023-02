"Creed III": Mordercza walka z przyjacielem z dzieciństwa [nowy zwiastun]

Popularna bokserska seria "Creed" to spin-off legendarnych przygód Rocky'ego Balboi i jego przyjaciela z ringu, Apolla Creeda. Główny bohater spin-offu, Adonis, to syn Apolla, który pokonał drogę na pięściarski szczyt i został mistrzem świata. Kolejnym przystankiem na jego drodze będzie niepokonany Damian Anderson. Tym samym nowa seria podąża tą samą drogą, co "Rocky". W trzeciej części serii z Sylvestrem Stallonem jej bohater również zmierzył się ze złowrogim afroamerykańskim mistrzem, pięściarzem o pseudonimie Długa Maczuga (Mr. T).

W roli Damiena Andersona zobaczymy najgorętsze obecnie nazwisko Hollywood, czyli Jonathana Majorsa . Gwiazdor znany z serialu "Kraina Lovecrafta", może poszczycić się w filmie "Creed III" znakomitą muskulaturą, którą zbudował na potrzeby filmu "Magazine Dreams", gdzie zagrał kulturystę. Przed filmowym Adonisem Creedem trudna przeprawa.

Zaprezentowany w trakcie finału Super Bowl zwiastun filmu "Creed III" zapowiada filmowy konflikt, który wybiega daleko poza ring i finałowe starcie pomiędzy dwoma bokserami, które odbędzie się na stadionie Dodgersów. Adonis i Damian to dawni przyjaciele z młodości, których rozdzielił wyrok drugiego z nich. Trafił do więzienia na prawie dwadzieścia lat po tym, jak został zatrzymany razem z Adonisem. I najwyraźniej ma o to do niego żal.

Trzecia część serii "Creed" to zarazem debiut reżyserski występującego w tytułowej roli Michaela B. Jordana . Po raz pierwszy w całej historii cyklów "Rocky" i "Creed" nie zobaczymy w obsadzie Sylvestra Stallone'a. Scenariusz filmu napisali specjaliści od sportowego kina: Keenan Coogler ( "Kosmiczny mecz: Nowa era" ) oraz Zach Baylin ( "King Richard: Zwycięska rodzina" ). Premiera filmu już 3 marca bieżącego roku.