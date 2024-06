Córki uhonorowały chorego ojca. To wzruszające, co dla niego zrobiły

Córki publikują piękne wspomnienia z ojcem

Bruce Willis doczekał się w swoim życiu pokaźnej gromadki córek! Małżeństwo z Demi Moore przyniosło mu trzy potomkinie (35-letnią Rumer, 32-letnią Scout, 30-letnią Tallulah), natomiast z aktualnego związku z Emmy Hemming ma je dwie (12-letnią Mabel Ray i 10-letnią Evelyn Penn).

Trzeba przyznać, że taka rodzina to prawdziwe szczęście; jego była i obecna partnerka stale żyją w przyjaźni i wzajemnie się wspierają. Jego wszystkie córki również mają dobre relacje, co udowodniły we wzruszającym poście opublikowanym na Instagramie.

"Kochamy Cię" - napisano we wpisie z życzeniami na Dzień Ojca. Przy okazji dodana została seria pamiątkowych zdjęć, na których dziewczęta pozują Willisem.

Choroba Bruce’a Willisa

Aktor, którego dorobek uważa się za kultowy, już dawno wycofał się ze swojego zawodu. Przyczyną jest nieustannie postępująca choroba (nieuleczalna forma demencji oraz rozwijająca się jednocześnie afazja), która sprawia, że aktor ma problem z mową, orientacją oraz koordynacją. Oficjalnie o jego złym stanie poinformowała fanów w 2022 roku jego obecna żona.

Artysta znany z takich filmów jak "Szklana pułapka", "Pulp Fiction" czy "Szósty zmysł" może liczyć na nieustające wparcie rodziny. Jego problemy zjednoczyły bliskich, którzy wiedzą, że mogą w tej trudnej sytuacji na siebie wzajemnie liczyć.