"Córka trenera": Międzynarodowa premiera na festiwalu w Hamburgu

Międzynarodowa premiera filmu "Córka trenera" odbędzie się 29 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Filmfest w Hamburgu. Łukasz Grzegorzek powalczy w konkursie o nagrodę dla najlepszego reżysera.

Karolina Bruchnicka i Jacek Braciak w filmie "Córka trenera", fot. Weronika Bilska /materiały prasowe

Film "Córka trenera" zostanie pokazany w sekcji Kaleidoscope. Sekcja ta, według organizatorów festiwalu, "przybliża wiele punktów widzenia w filmach twórców z całego świata, koncentrując się na koncepcji człowieka w różnych kulturach i sytuacjach politycznych".

Filmfest Hamburg to impreza z bardzo różnorodnym programem. Organizatorzy prezentują premierowo zróżnicowany repertuar, od kina artystycznego po kino komercyjne. Aż w jedenastu sekcjach zostaną przedstawione filmy z całego świata, zarówno fabularne jak i dokumentalne.

Impreza wystartuje 27 września i potrwa do 6 października.

Film "Córka trenera" była po raz pierwszy pokazany podczas festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu i zebrał bardzo dobre recenzje. Na szczególne pochwały zasłużyli aktorzy - Jacek Braciak i debiutująca w fabule Karolina Bruchnicka.

"Bruchnicka zalicza bardzo udany debiut w kinie pełnometrażowym. Prawdziwą gwiazdą 'Córki trenera' jest jednak Jacek Braciak. Mistrz drugiego planu w końcu otrzymał główną rolę i w każdej sekundzie udowadnia, że jest jednym z najbardziej utalentowanych polskich aktorów" - napisał nasz recenzent Jakub Izdebski.



Upalne lato. Maciej Kornet (Jacek Braciak) podróżuje po Polsce wraz z 17-letnią córką Wiktorią (Karolina Bruchnicka). Od wielu lat są tylko we dwoje, zawsze razem. Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie ziemnym. Ona jest jego oczkiem w głowie, córeczką tatusia i jego wielką chlubą. Chciałby aby była najlepsza. On jest dla niej całym światem. Do czasu, gdy dołącza do nich Igor (Bartłomiej Kowalski), dobrze zapowiadający się zawodnik, którego Maciej Kornet zacznie trenować.

Dzięki chłopakowi Wiktoria otworzy się na nowe doznania. Pierwszy papieros, pierwszy kieliszek alkoholu, pierwsza miłość. Cała trójka wyruszy w długą podróż rozklekotanym vanem, podczas której każdy będzie chciał osiągnąć swój cel.



Polska premiera filmu zaplanowana jest na 1 marca 2019 roku.