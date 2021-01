Córka Paula McCartneya wyreżyseruje dokument o legendarnym studiu Abbey Road

Mary McCartney, córka Paula i Lindy McCartneyów, zrealizuje pełnometrażowy film dokumentalny o słynnym londyńskim studiu nagrań Abbey Road Studios. Produkcja będzie nosiła tytuł "If These Walls Could Sing" ("Gdyby te ściany potrafiły śpiewać"). Projekt zostanie zrealizowany z okazji przypadającego na listopad tego roku 90-lecia studia.

Film o Abbey Road Studios będzie pełnometrażowym debiutem Mary McCartney /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Jak informuje portal "Variety", Abbey Road Studios po raz pierwszy otworzy swoje drzwi dla filmowców. Projekt zapowiadany jest jako nieopowiedziana do tej pory opowieść o tajemnicach studia. Produkcja nie będzie różnić się od innych podobnych filmów dokumentalnych. Usłyszymy w niej wspomnienia wielu gwiazd związanych z tym słynnym studiem nagrań.



Otwarte w 1931 roku Abbey Road Studios stało się głośne za sprawą używanych tam nowoczesnych technologii nagrywania dźwięku. Początkowo nagrywano tam albumy z muzyką klasyczną. Studio rozszerzyło potem swój repertuar o jazz, a jeszcze później o rock’n’roll. Muzycy grupy wszech czasów The Beatles nagrali w nim 190 ze swoich 210 piosenek.

"Niektóre z moich najwcześniejszych wspomnień związane są z czasem, który spędziłam jako dziecko w Abbey Road Studios. Od dawna chciałam opowiedzieć o tym historycznym miejscu i nie mogłabym sobie wymarzyć lepszych współpracowników do zamienienia tych kreatywnych marzeń w rzeczywistość" - mówi o filmie "If These Walls Could Sing" i jego producentach Mary McCartney. Córka jednego z Beatlesów to uznana fotografka specjalizująca się w portretach. Film o Abbey Road Studios będzie jej pełnometrażowym debiutem.

Z powstającej produkcji zadowolona jest również dyrektorka zarządzająca Abbey Road Studios, Isabel Garvey. "Gdyby te ściany potrafiły śpiewać. Nie zliczę, ile razy słyszałam to zdanie na przestrzeni wielu lat. Nie mogę się doczekać, aż niektóre z tych historii zostaną opowiedziane w projekcie, który będzie ponadczasowym dokumentem" - zapewniła.