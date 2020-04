Córka Michaela Jacksona zagra Jezusa w filmie „Habit”

Paris Jackson, 22-letnia córka króla popu, została obsadzona w roli Jezusa Chrystusa w thrillerze reżyserowanym przez Janell Shirtcliff. W filmie „Habit” wystąpią również Bella Thorne oraz Bria Vinaite.

Paris Jackson /David Crotty/Patrick McMullan /Getty Images

Jak podaje serwis "The Wrap", Thorne wcieli się w postać inteligentnej, lubiącej imprezy dziewczyny, której fetyszem jest Jezus. Kiedy wpadnie w kłopoty z powodu narkotyków, odkryje, że wyjściem z sytuacji jest przebranie się za zakonnicę. Jezus, którego zagra Paris Jackson, objawi się jej kilka razy w trakcie filmu.



Producent filmu, Donovan Leitch, opisuje go jako dzieło, które mógłby nakręcić Quentin Tarantino na początku swojej kariery. W filmie, do którego scenariusz napisały Shirtcliff, Suki Kaiser i Libby Mintz wystąpi również znana z filmu "Projekt Floryda" Bria Vinaite. W pozostałych rolach zobaczymy muzyków Josie Ho, Gavina Rossdale’a, Jamiego Hince’a, Alison Mosshart oraz modelkę Andreję Pejic.



Zdjęcia do filmu "Habit" udało się ukończyć na zaledwie tydzień przed przymusową kwarantanną spowodowaną pandemią koronawirusa. Aktualnie znajduje się w fazie postprodukcji. Nie wiadomo, kiedy będzie miał premierę.

Rola w filmie "Habit" to kolejny krok Paris Hilton w stronę kariery aktorskiej. Można ją było zobaczyć wcześniej w serialach "Star" i "Krzyk". Wystąpiła również w filmie "Raz się żyje" oraz w teledyskach grupy Jareda Leto 30 Seconds to Mars.