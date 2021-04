Córka Meryl Streep zagra w serialowej wersji „Pozwól mi wejść”

Grace Gummer dołączyła właśnie do obsady serialu „Let the Right One In” opartego na motywach powieści „Wpuść mnie” Johna Ajvide Lindqvista. Aktorka, a prywatnie córka Meryl Streep, wcieli się w nim w rolę dziedziczki farmaceutycznego imperium.

Przygotowywany przez stację Showtime serial "Let the Right One In" to kolejna ekranizacja wydanej w 2004 roku powieści Lindqvista. W 2008 roku na duży ekran przeniósł ją szwedzki reżyser Tomas Alfredson, dla którego ten świetnie przyjęty horror był początkiem zagranicznej kariery. Dwa lata później hollywoodzki remake jego filmu wyreżyserował Matt Reeves.



W jednej z głównych ról w serialu "Let the Right One In" wystąpi Demian Bichir ("Nienawistna ósemka"). Wcieli się on w rolę Marka, ojca 12-letniej Eleanor, która dziesięć lat wcześniej została ugryziona przez wampira i utknęła w ciele dwunastolatki na wieczność. Eleanor, która wybiera życie w ukryciu, jest całkowicie uzależniona od swojego ojca, który dba o to, by dostarczać jej minimalne porcje krwi niezbędne dziewczynce do przeżycia.



Grace Gumner wcieli się w serialu "Let the Right One In" w rolę genialnego naukowca, dziedziczki farmaceutycznego imperium, która odrzuciła warty miliardy interes rodzinny, by zająć się skromną karierą naukową. Jej życie stanie na głowie, gdy ojciec wyzna jej skrywaną do tej pory straszliwą tajemnicę.



W serialu stworzonym przez Andrew Hinderakera ("Dom grozy", "Rozłąka") zobaczymy też Anikę Noni Rose ("Dreamgirls"), która wcieli się w rolę sąsiadki Marka, policjantki z wydziału zabójstw. Pilotowy odcinek "Let the Right One In" wyreżyseruje Seith Mann ("Homeland", "Siostra Jackie", "Friday Night Lights"). Premiera serialu stacji Showtime planowana jest na przyszły rok.