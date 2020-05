​Córka Matta Damona pokonała koronawirusa

Pandemia zastała Matta Damona w Dublinie, gdzie kręcił swój nowym film. Wraz z żoną i trzema córkami przebywa tam od ponad dwóch miesięcy. Jego najstarsza córka jest natomiast w Nowym Jorku, gdzie studiuje. Jak przyznał, chorowała ona na koronawirusa, ale jest już zdrowa.

Co Matt Damon porabia na kwarantannie? /BG004/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

"Nasza najstarsza córka (Alexia, lat 21 - przyp. red.) jest w college'u w Nowym Jorku. Miała koronawirusa na początku pandemii, tak jak i osoby, z którymi mieszka. Dobrze sobie z tym poradziła. Wszyscy są zdrowi" - stwierdził Damon w wywiadzie, jakiego udzielił dublińskiej rozgłośni Spin 1038.



Aktor mieszka na obrzeżach Dublina, w leżącej wzdłuż wybrzeża dzielnicy Dalkey. "To jedno z najpiękniejszych miejsc, w jakich kiedykolwiek byłem. Jest tu prawie jak w bajce. Mieszkają tu Bono i Enya" - dzielił się wrażeniami na temat swojego nowego matecznika. Damon dla swojej żony i trzech córek wynajął apartament w prestiżowej okolicy. Towarzyszą im też nauczyciele, których Damon zatrudnił, by córki mogły kontynuować naukę.

Reklama

Damon nie miał jeszcze okazji spotkać się z Bono, ale rozmawiali ze sobą za pośrednictwem FaceTime'a. Lider U2 wspomniał mu, że poszukuje go pewna stacja radiowa. Do aktora już wcześniej docierały sygnały, że próbują się z nim skontaktować dublińscy dziennikarze. Postanowił więc zadzwonić do radia, by powiedzieć, że jest gotowy przyjąć zaproszenie do audycji.

Aktor znalazł się w Irlandii z powodu filmu "The Last Duel", przy którym pracował. Realizację projektu przerwano z powodu pandemii koronawirusa, a Damon stracił szansę na powrót do Ameryki regularnymi linami lotniczymi.

Damon widywany jest Dublinie podczas robienia zakupów w supermarketach, a także w trakcie spacerów nad morzem. Chętnie pozuje do wspólnych zdjęć, o które proszą go Irlandczycy. Ci są zauroczeni jego uprzejmością i serdecznością.