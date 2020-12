Córka M. Night Shyamalana poszła w ślady ojca. Zadebiutuje jako reżyserka

M. Night Shyamalan, twórca takich filmów jak "Szósty zmysł" czy "Niezniszczalny", doczekał się swojej następczyni. Jego córka Ishana Night Shyamalan wyreżyserowała dwa odcinki drugiego sezonu serialu "Servant", którego jej ojciec jest jednym z twórców razem z Tonym Basgallopem.

M. Night Shyamalan w 2019 roku /Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Drugi sezon dreszczowca zadebiutuje na platformie streamingowej Apple TV+ 15 stycznia 2021 roku.

"Zachęcałem ją do tego. Będzie idealnie, będziesz świetna - mówiłem jej. Tak, moja córka wyreżyserowała dwa odcinki tego sezonu. Napisała też scenariusze dwóch odcinków, współpracowała przy trzecim, a czwarty napisała na nowo. Była więc bardzo zaangażowana w ten sezon" - powiedział M. Night Shyamalan w rozmowie z "The Hollywood Reporter".



"Przygotowywała się do tego od zawsze. Odkąd miała cztery latka, rozmawialiśmy o kinie i pisaliśmy razem. Była w szkole filmowej i tak dalej" - dodał.

"Uznałem więc, że w końcu jest gotowa. Format takiego serialu jest dla niej idealny, tak jak pewien konkretny odcinek, który wyreżyserowała. Wniosła do niego swój humor i energię. Traktowałem ją jak każdego innego reżysera. Dawałem jej rady, pracowałem z aktorami, wskazując to, co najważniejsze. Przypominałem jej, co jest ważne z wizualnego punktu widzenia i co powinna przygotować przed każdą sceną. Powiedziałem, żeby po prostu to nakręciła, a ja potem ocenię gotowy materiał" - opowiada dalej słynny ojciec.

Mroczny dreszczowiec, jakim jest serial "Servant", opowiada historię małżeństwa, które zatrudnia nianię do opieki nad swoim nowonarodzonym dzieckiem. Wraz z jej przybyciem, w domu zaczynają dziać się coraz dziwniejsze rzeczy. Jednak największa tajemnica kryjąca się w murach mieszkania, w którym w całości rozgrywa się akcja serialu, wciąż czeka na rozwiązanie.

W rolach głównych w serialu występują Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Rupert Grint i Nell Tiger Free.

Serial stworzony przez M. Night Shyamalana zdobył uznanie widzów i krytyków. Jest oceniany jako jedna z najciekawszych produkcji ubiegłego roku. Niezależnie od tego, jak poradzi sobie drugi sezon serialu, podjęto już decyzję o tym, że powstanie trzecia seria.